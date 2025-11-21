想靠高股息養房 但越領越心慌 「 1情況」讓他慘變吃老本





有網友表示將房貸增貸800萬，其中500萬投入高股息ETF，用「息養房」方式補貼房貸，起初運作順利，但今年開始出現「不填息」現象，帳面資產一路下滑，讓他很焦慮。

該名網友在Dcard上發文，表示自己三年前房貸增貸800萬，用其中500萬投入高股息ETF，計畫用「息養房」的方式補貼房貸開銷，分別投入300萬與200萬到00878與00919兩檔高股息ETF，以年殖利率6～7%計算，每年約能領到30萬元配息，平均每季大概能領7至8萬，「剛好貼掉一半房貸」。自己每月薪水約9萬元，以往一直採取「股息一半、薪水一半」的方式來繳房貸，剩下一半的薪水用於日常開銷，生活就不會那麼吃緊。

▼原PO表示自己原本打算用高股息ETF的配息補貼一半房貸，原本運作得還不錯，但後來股價跌破配息減少，讓他開始感到不安。（示意圖／取自pixabay）

起初運作得很順利，也的確如願創造了穩定的現金流，但沒想到今年高股息ETF接連出現「不填息」現象，使他的帳面資產一路下滑，讓他感到風險驟增，也備感焦慮：「一開始靠息補房貸挺順的，但現在息雖穩、本金卻在縮，這樣長期下來真的穩嗎？」，也坦言自己雖然仍然持續領股息，但心理壓力卻越來越大。他也開始思考是否該調整投資標的，轉向主動式ETF，也考慮是否改投入00980A或00982A等新興基金，配息率高達8.8%，看起來報酬更好，但又有另外的憂慮：「主動式ETF掛牌時間不長，沒有太多歷史配息紀錄，我又是拿來繳房貸的，不敢太冒險」。後來，他計畫先調整小部分資金，先觀察一下市場反應，之後再做打算：「可能先把00919的100萬轉去00980A，看看效果再說」。

▼原PO原本用高股息ETF創造穩定的現金流補貼房貸，但今年發現高股息ETF接連出現「不填息」現象，讓他心生憂慮。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，有人認為原PO這樣操作理論上是可行的，也懂得觀察市場變化並調整投資標的，大致上沒問題，但也認同目前的市場環境投資高股息ETF較不利：「用息養房強，覺得有可能耶，所以我年初先賣了878，現在市場環境不利於高股息」，也有網友提供建議：「其實你這樣子操作已經很好了。如果你想要更穩定的金流，你可以考慮質押手上的持股來還債或再投資。這樣一來，股息的金流更大，資產增值更快」。

但也有網友認為，原PO依靠股息支付一半的房貸比重偏重，恐怕有風險：「不行…房貸支出要靠工作收入，如果已經拿投資組合出來花，表示支出超過收入的能力範圍了」，認為原PO除了調整投資方式外，也應思口如何設法增加收入。

（封面示意圖／取自pixabay）

