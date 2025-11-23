想靠32個氣球飛越太平洋 日男子消失33年

一名日本男子想以自製的氦氣球飛行裝置飛越太平洋，最後被目擊到的畫面。（圖／翻攝自Ｘ＠oZfte97IfR30708）





日本男子鈴木嘉和因經商失敗、背負巨額債務，決定以氦氣氣球吊起木製吊籃挑戰飛越太平洋，希望搏得名聲與翻身機會。1992年11月23日，他以「試飛」名義在滋賀縣琵琶湖升空，卻在未獲許可的情況下突然自行解開繫留繩索，強行展開跨太平洋挑戰，之後失聯。

根據《弁護士JPニュース》報導，鈴木過去曾經有多次「奇怪行為」，包含用自製簡易裝置升空到5千公尺，用打火機燒斷繩索來降落、也曾在橫濱博覽會爬上30公尺高的鐵塔。1990年鈴木破產後，他想要以環保飛行為名義，用32顆氦氣球跟木製吊籃打造的「幻想號」飛越太平洋，他認為只要成功，就能獲得巨大商機。

鈴木的計畫十分粗糙，除了32顆氣球之外，他沒有準備足夠物資、飲用水、保暖裝置，也沒考慮到高空的危險、更沒有無線電執照跟方向儀。鈴木在1992年11月23日集結支持者、同志社大學生、記者、電視台來觀賞「試飛」，當天他向運輸省提出的申請被核准的部分只有「繫留狀態下的地面試驗」，也就是不允許實際進行飛行；但鈴木當天下午突然解開繫留繩索，還把200瓶氧氣瓶和作為配重的壓艙物「沖繩燒酒」全部丟下地面，幻想號急速上升。

倉促升空的結果是鈴木沒有足夠的氧氣來應付數千公尺的高空，6顆作為升空主力的氣球實際只有4顆。鈴木為了飛行曾經做過斷食訓練，所已準備的食物也很少，並且根本沒有帶飲用水，專家認為這完全捨棄了最低限度的維生條件。

鈴木預計的氣流高度在7千到1萬2千公尺，但他所準備的防寒裝備完全無法抵禦該高度的氣溫，況且迅速升到數千公尺高的空中可能出現急性高山症，但他升空時已經把氧氣瓶丟掉。鈴木在違法偷起飛隔天（1992年11月24日）還有用手機跟家人連絡，但（25日）被海上保安廳發現，派遣救援機跟隨，他向救援機揮手，表達意圖繼續飛行，於是海上保安聽停止追蹤，鈴木自此下落不明至今，成為日本最離奇的失蹤案之一。

