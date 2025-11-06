想領股息閃繳補充保費？ 達人曝「有配息」海外股票ETF清單：山不轉路轉
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前鬆口擬修改《健保法》，調整補充保費收取方式。除了利息、股利、租金收入等納入補充保費的來源從月結算改為年度結算外，扣繳上限將自 1,000萬元提升至 5,000萬元，預估可望為健保一年增加 100～200億元收入，預計 2027 年實施，估計影響 480萬人。
消息一出，引發不少存股投資人炸鍋，抱怨「季配、月配型的ETF無法分散避稅」，「每筆金額超過 2萬元」的門檻實在太低，也有網友表示：「沒填息、左手換右手還要扣稅，憑什麼？」、「又再懲罰存股領股息的老實人」、「看樣子不能再存 00878 了」、「高股息ETF勢必受到衝擊」、「應該有一些ETF會改成不配息......」、「剛好已經慢慢減碼高股息，還有緩衝時間可以賣，最近也慢慢會玩美股，真的不如直接玩美股，還賺的比較多」
理財達人股魚也在臉書發文表示，這幾天沸沸揚揚地討論補充保費未來新制問題，有人說高股息完了，會引發一波『退場潮』，但照這個說法，市值型一樣會配息啊！「我們要做的是在規定上路前找到哪些工具可避開額外課徵要求，我個人支持健保，既然健保是全民共享，要就調高健保費率，全民一起承擔，只針對特定族群提高稅賦來補漏洞，這我是不樂見的。」
股魚表示，「山不轉路轉」，如何在合法合規的情況下，降低被課徵的機率是每個投資人的必修功課，在現行規定下，想要領息又不被課徵（補充保費），那轉為海外收入是可行的方式。並指出，依照現行規定，海外所得具有二大優勢：750萬內收入免稅、免課徵補充保費。
而從台股發行的海外指數型ETF來看，除了債券ETF外，成分股為美、日、歐股ETF的配息，均屬於海外所得。對此，股魚也整理出有配息的ETF，以滿足想要領息的投資人有更多選擇性。
不過，提醒投資人，挑選ETF切記勿以單純以配息率、或費率低為唯一考量，仍須搭配該ETF發行規模、所屬市場區域、產業題材總報酬的成長性等，及個人風險承受度來考量選擇適當標的。且有些ETF配息頻率不固定，亦仍須留意、多做比較。
