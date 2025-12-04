想領自己錢3萬 只拿到1萬！數存戶領錢卡卡 銀行急喊明年放寬

財經中心／李宜樺報導

民眾投訴ATM提領3萬元被限縮，只拿到1萬元現金，引爆不滿聲浪。（圖／三立電視台）

銀行防詐機制再掀爭議！台北一名男子日前到上海商銀ATM領錢，欲提取3萬元現金，卻被螢幕警告「交易金額超過本日累計限額」，最後只拿到1張明細、沒拿到錢。原來該行針對「數位存款戶」設定每日提款上限僅1萬元，引發民怨四起，痛批銀行「為防詐卻限縮百姓生活」。

數存戶提款被卡 民怨炸鍋：這不是防詐是懲罰！



根據《tvbs》的報導，杜先生表示，他只是想從數位帳戶取現金，卻因防詐規範受阻，「這是本末倒置！」他直言，防詐是政府與金管會的責任，卻讓民眾承擔不便，痛批銀行「鴕鳥心態」。不少民眾也跟進抱怨，一萬元根本不夠日常開銷，「要轉帳給家人或繳費都卡關」。

廣告 廣告

各銀行限額差超大 最低只給1萬最高能領10萬



目前各銀行數存戶ATM提款額度落差極大。上海商銀、兆豐、中信每日限1萬元，彰銀5萬元、台銀8萬元；台新、合庫與郵局最寬鬆，一天可提10萬元。由於數存戶詐騙帳戶比例上升，多家銀行祭出嚴控，卻讓一般用戶無辜受害。

上海商銀鬆口 明年擬放寬至3萬



上海商銀回應，該行預計明年第一季將放寬數存戶每日提款上限至3萬元，以減輕民怨。銀行強調，民眾若同時開立實體帳戶，可兼享數位高利活存與靈活資金調度。

金管會出面回應 要求銀行檢討限縮政策



金管會銀行局副局長王允中表示，限額措施原意是「保護存款人」，但將督促銀行檢討是否「矯枉過正」。若防詐成效有限，應儘速調整政策，以免造成提款不便。網友酸道：「打詐打到百姓變受害者，領自己錢還要被懷疑。」

更多三立新聞網報導

直擊／經濟部點名嚴審！瑞幸咖啡無畏壓力打死不退 第二據點曝光

誰才是高薪社畜？他好奇工程師輪班爆肝 機師卻沒事 內行人曝殘酷真相

史上最棒新年禮物？明年狂放9連假 大批社畜嗨翻天：最痛苦的一天掰了

不愧是護國神山！台積電市占率稱霸 外媒封2026唯一必買神股

