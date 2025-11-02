想領薪？先做500個伏地挺身 矽谷惡CEO遭殺害真相曝…員工受不了霸凌揪人犯案

矽谷一位CEO(左)，要求員工伏地挺身500下才能領薪，被2名員工(中、右)與另2人綁架殺害。翻攝X



美國加州的矽谷，是全球的高科技重鎮，還是新創的天堂，不少人都來到矽谷創造出自己的事業。一名50歲的印度裔富豪阿特雷（Tushar Atre），是新創公司的創始人，也擁有大麻農場，事業風生水起，沒想到2019年遭員工綁架殺害。最新法庭審理中，阿特雷的助理作證，表示死者生前很愛炫富，且長期霸凌員工，曾經要員工做300個至500個伏地挺身才能拿到薪資。但就因為霸凌，阿特雷被2名員工找人共同策畫殺害。

根據《每日郵報》報導，阿特雷除了是AtreNet執行長，也同時經營大麻公司Interstitial Systems，在加州擁有大麻農場和實驗室。2019年10月1日凌晨3時左右，阿特雷正在當時市值540萬美元（約1.7億新台幣）的海濱豪宅，嫌犯闖進屋內之後把阿特雷從床上拖走，刺傷、綁架接著開槍，把他扔在偏僻山區等死。

廣告 廣告

阿特雷助理作證時提到，阿特雷曾自誇吹噓他每小時價值數千美元，因此強迫大麻農場員工林賽（Stephen Lindsay）和卡萊布（Kaleb Charters）要做300至500個伏地挺身，才能拿到1400美元薪資，「他對員工要求非常嚴苛，經常大聲喝斥、扣薪甚至把員工開除」。

根據一系列證詞表示，嫌犯林賽和卡萊布在大麻農場工作近兩週，每日從日出勞動至日落，但農場卡車鑰匙失竊，阿特雷懷疑是兩人所為，憤而致電銀行拒付薪資支票。當兩人返回想討回薪資時，阿特雷不僅炫耀財富，並命令他們做數百個伏地挺身。警方也在法庭上證實此事：「他們感覺被羞辱了。」

因此，林賽和卡萊布決定對阿特雷動手，找來卡萊布的哥哥庫蒂斯（Kurtis Charters）和朋友坎普斯（Joshua Camps）幫忙。監視器畫面顯示，阿特雷曾雙手被綁在背後逃跑求救，遭嫌犯刺傷，坎普斯開槍打中阿特雷後腦杓之後，把其棄屍荒郊野外。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

護理女神謝侑芯大馬飯店浴缸猝死 黃明志也在場！持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕

黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人