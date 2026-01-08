想領80億卻縮水剩30億？澎湖預算卡關：看得到吃不到

新版《財政收支劃分法》因公式謬誤，造成澎湖縣有46億元無法分配，澎湖縣長陳光復（左）與副縣長林皆興（右），在去年9月4日親赴行政院拜會，爭取中央以「暫分配」金額比例方式撥補缺口。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院長卓榮泰今（8）日大陣仗率12部會首長召開記者會說明影響範圍，同時點名衝擊到澎湖縣等6縣市財務調度，恐須舉債先行籌措財源因應。對此，澎湖縣政府表示，雖然新版財劃的115年度所獲配統籌稅款將較114年度增40幾億，但若115年度總預算未及時通過，確實是須以舉債先行籌措財源，等於看的到卻吃不到。

澎湖縣政府財政處處長呂政聰說，雖然今年統籌分配稅款有增加40幾億元到80幾億元，但在中央預算沒過的情況下，只能按照去年的分配數先分配給各地方政府，但澎湖縣去年的統籌分配稅款只有30幾億元，若仍按照去年分配，澎縣府拿到的錢因此比較少，就沒辦法按照80幾億元來分配。

廣告 廣告

何況預算沒過，依據《財政收支劃分法》的財政均衡協助40幾億元，是完全沒辦法拿到，那如果支出比較多的話，確實如卓院長所講，澎縣有可能必須舉債來支應。

呂政聰表示，地方政府還是希望中央115年預算可以儘速通過，這樣澎湖的統籌分配稅款就可以用80幾億元來作分配。不然，預算若沒過，就只能用去年的30幾億來作分配，這樣拿到的錢就會相對少很多。尤其，一般補助款又拿不到，舉債支應就很有可能性。

呂政聰說，新版《財政收支劃分法》雖保證，115年度的普通統籌、一般性補助款和計畫型補助款三樣加起來，不會少於114年度，但因公式的謬誤，導致中央普通統籌分配稅款有約345億元無法全數分配，其中離島佔大部分，其中澎湖就佔49億元無法分配下來，因此當初編預算時，中央就有這樣保證，從一般性補助來撥46億元讓澎縣可以編115年度預算，才編的下去。不然公式有問題，統籌分配稅款分配不下來，按照《預算法》這筆原訂要讓澎湖周轉的錢，就無法撥，只能照去年中央補助的30幾億元當歲入，就會差很多，需要舉債來支應。

【看原文連結】