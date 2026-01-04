想養兔子卻還在猶豫？學習這五個「照顧重點」讓你輕鬆上手

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信許多人都一定曾被可愛又無辜的兔子給療癒，內心萌生出一股想飼養的念頭，卻又害怕自己無法將牠們照顧好，雖然兔子的外表溫柔，但身體非常敏感，甚至生活中的小細節都會接影響健康，因此以下為大家整理出五個照顧兔子的重點，希望能幫助你更安心地陪牠們生活。

一、飲食以牧草為主

卡通裡的兔子愛吃紅蘿蔔，但現實中的兔子主食需要以高纖維牧草為主，牧草能維持牠們的腸胃蠕動與牙齒正常磨耗，是不可或缺的基礎，而飼料與蔬菜只能充當輔助，若牧草攝取不足時，容易造成腸胃停滯與牙齒問題。

二、牙齒與腸胃健康

兔子的牙齒一輩子都在生長，需要透過咀嚼牧草來自然磨牙，當牙齒過長時會影響進食，進而導致腸胃問題，若發現兔子的食慾下降、咬東西變慢或流口水，就可能和牙齒或腸胃不適有關，需特別留意。

三、環境安靜與溫度穩定

兔子是非常怕熱又怕驚嚇的動物，牠們適合的環境溫度約在18至24度，夏天需要特別注意中暑，冬天則需避免冷風直吹，此外突然的噪音、頻繁搬動或被強行抱起，這些都會讓兔子產生極大壓力，進而影響健康。

(示意圖/Unsplash)

四、清潔與如廁訓練

兔子其實很愛乾淨，也能學會在固定位置上廁所，建議飼主定期清理便盆，同時保持籠內乾燥，這能大幅降低牠們面臨皮膚病與感染的風險。

五、觀察行為變化

兔子生病時不會明顯表現出痛苦，反而會變得安靜、躲起來或活動力下降，因此牠們的食慾、排便量與精神狀態的任何改變，都是提醒飼主的重要警訊，比起等牠們「不對勁」，每天的細心觀察才是最好的照顧方式。