想體驗升等的快樂！他搭經濟艙實測失敗 內行曝「這4種人」最容易中獎

生活中心／王文承報導

近年台灣人瘋出國旅遊，搭乘長途航班時，商務艙相較經濟艙舒適許多，也讓不少旅客希望在不用多花錢的情況下，能被航空公司自動「升等」。一名網友表示，自己每次都是花錢購買商務艙，卻經常看到網路上有人幸運升等，好奇其中是否有什麼祕訣，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他想體驗被升艙的快樂 內行曝這4種人容易

一名網友在社群平台《Threads》上發文指出，他常在網路上看到有人從經濟艙被航空公司升等至商務艙，但自己每次搭機都是自掏腰包買商務艙。有一次他決定「賭一把」，測試看看商務艙常客是否更容易被升等，於是改搭經濟艙，結果卻未能如願，因此上網詢問網友升等的祕訣，也想體驗一次「中獎的快樂」。

廣告 廣告

貼文一出，引發熱議。有內行網友分享，最容易被升等的4種乘客類型，包括獨自一人搭機、短期間內有頻繁飛行紀錄、搭乘熱門航線且遇到超賣，以及擁有高等級會員卡的旅客。該名網友也透露，自己是高卡會員，金卡時期曾在飛日本航線時被升等2次，升為翡翠卡後，飛行6次就被升等4次。

也有網友指出，穿著與態度確實可能影響，但真正關鍵仍是在熱門航線遇到超賣情況，加上又是單人旅客，才會有較高機率被升艙。

另有網友分享，經濟艙艙等越高、或較晚報到，升等機率也可能增加，「航空公司升等商務艙是有一定優先順序的，其中之一就是次艙等越高的經濟艙，越容易被升到商務艙」、「我升等過幾次，一定要是會員才行，另外晚點報到也比較容易被升等」、「我有兩次快遲到，結果反而被升艙」。

也有其他網友分享自身經驗，「我被升等過兩次，都是從香港回台灣，櫃台看到我只帶一個隨身小行李、完全沒有托運，當場不敢置信，最後直接幫我升等」、「我只被升過一次豪華經濟艙，祕訣是臨時把自己弄得像受傷一樣」。

更多三立新聞網報導

今立春馬年太歲交接！這4生肖恐有血光、車關 專家傳授3招化解災難

今立春後7天是關鍵！命理師警告：這2事千萬別做 恐影響一年運勢

台灣「1青菜」過譽還是真神？旅外台人認證清脆爽甜：國外的像在啃樹皮

選擇障礙！好市多蜂蜜哪罐不踩雷？內行揭關鍵差異：這國產的香氣沒法比

