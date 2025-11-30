想體驗女友感！他徵女伴陪玩「全AA制還得包辦行程」鄭家純不忍神回一句

娛樂中心／綜合報導

一名男網友在社群徵東京旅伴。（示意圖／pixabay）

一名男網友近日在社群平台Threads尋找女生同遊東京，表示自己希望體驗「有女朋友的感覺」，原PO在文中列出自己的要求，包括希望女生能安排好行程、旅途中所有花費採AA制等，貼文曝光後不僅引發網友熱議，還意外釣出「雞排妹」鄭家純回覆。

男網友表示「想體驗有女朋友的感覺」，條件曝光掀熱議。（示意圖／PAKUTASO）

一名自稱「在日台灣人」的網友在Threads徵求東京旅伴，透露自己將在12月21日前往東京旅遊，希望有女生願意陪同，強調只是朋友相處，不會有其他壓力。原PO坦言自己對東京不熟，因此希望女生能排好整天的行程，「這期間的錢都AA。相對的晚餐我有一間想去吃的燒肉，那餐我會請客，當作一整天的謝禮。」

該貼文曝光後，瀏覽次數已突破220萬次，不少人傻眼吐槽：「人窮願望不要太多」、「建議去看一下人家地陪一小時是多少錢，你只請一頓烤肉，更何況還是你想吃的，然後還要人家出自己的錢還要排行程，去之前還要跟你聊天面試，夠了真的有夠摳」、「哪個女生會圖你一餐燒肉然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎」。

鄭家純神回覆。（圖／翻攝自Threads）

藝人鄭家純則幽默回應：「8小時52800日圓，搜尋關鍵字『一日女友 東京』幫你用好了」，引來網友笑瘋直呼「我們阿純最貼心惹」、「好專業」、「實用」、「家純也太貼心」。另外，也有網友懷疑這篇貼文是反串文，要大家不用過於認真。

