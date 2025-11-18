想黑台灣反被打臉？網傳日本導演崩潰認錯 報告還原「破千萬紀錄片」始末

近來中日情勢緊張，導火線源於中國駐大阪總領事薛劍，對於日本首相高市早苗提及「台灣有事」的發言，發表震驚國際的「斬首論」，隨後中國展開一連串對日本的文攻武嚇。近日，網路上流傳「日本導演震驚台灣真相！NHK紀錄片播出9分鐘，全日本哭成一片！原本想黑台灣，結果被台灣人打臉！」、「日本NHK導演崩潰：我錯得離譜！」等訊息及影片，台灣事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。

調查報告顯示， MyGoPen經檢視網傳影片所附連結，原始出處為YouTube 頻道「聽我講台灣」在11月11日發布的影片，該頻道自去年3月底成立，屬於內容農場頻道，至今僅上傳過6部影片，影片共同點為封面搭配大字浮水印、畫面、旁白皆使用AI生成再搭配帶有「台灣」關鍵字的聳動標題，吸引點閱，賺取流量收收。 MyGoPen曾在9月的查核報告中提醒，若遇到此類農場影片，切忌不應細究影片內容，因當花時間看農場影片，頻道就有點閱收益。最好的做法是不要點擊；若出現在推薦內容，可點選「不感興趣」或「不要推薦這個頻道」，並善用 YouTube的檢舉功能，選擇「錯誤資訊」或「垃圾內容或誤導性內容」。

針對網傳內容，調查報告指出，訊息聲稱NHK近期播出一部與台灣有關的9分鐘影片，導演是NHK的鈴木拓也，且影片播出後，短短幾天就突破千萬次觀看，歐美媒體也跟進報導。 但以NHK、鈴木拓也等關鍵字搜索，雖NHK確有其人，但根據個人簡介，鈴木拓也為新聞攝影師，主要負責拍攝運動相關的節目，並非導演。 另在NHK官網搜尋「台湾」，可見每天幾乎都會發布與台灣相關的即時新聞，像是蕭美琴在IPAC演說、鳳凰颱風侵台、首相高市早苗談論台灣等議題。

NHK節目部分，調查報告提到，則有討論台灣半導體產業、台灣歷史或是阿里山森林鐵路，但無論是新聞還是節目，皆無所謂與「9分鐘影片」的相關內容。 進一步以「台灣、日本、紀錄片」或「Taiwan、Japan」等關鍵字搜索，在國內及國外皆沒有發現相關報導。調查報告總結，總上述可知傳訊息為虛構內容，近期日本 NHK並沒有播放一段與台灣有關的9 分鐘影片，與事實不符。

