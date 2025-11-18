想黑台灣反被打臉？網傳日本導演崩潰認錯 報告還原「破千萬紀錄片」始末
近來中日情勢緊張，導火線源於中國駐大阪總領事薛劍，對於日本首相高市早苗提及「台灣有事」的發言，發表震驚國際的「斬首論」，隨後中國展開一連串對日本的文攻武嚇。近日，網路上流傳「日本導演震驚台灣真相！NHK紀錄片播出9分鐘，全日本哭成一片！原本想黑台灣，結果被台灣人打臉！」、「日本NHK導演崩潰：我錯得離譜！」等訊息及影片，台灣事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。
調查報告顯示， MyGoPen經檢視網傳影片所附連結，原始出處為YouTube 頻道「聽我講台灣」在11月11日發布的影片，該頻道自去年3月底成立，屬於內容農場頻道，至今僅上傳過6部影片，影片共同點為封面搭配大字浮水印、畫面、旁白皆使用AI生成再搭配帶有「台灣」關鍵字的聳動標題，吸引點閱，賺取流量收收。 MyGoPen曾在9月的查核報告中提醒，若遇到此類農場影片，切忌不應細究影片內容，因當花時間看農場影片，頻道就有點閱收益。最好的做法是不要點擊；若出現在推薦內容，可點選「不感興趣」或「不要推薦這個頻道」，並善用 YouTube的檢舉功能，選擇「錯誤資訊」或「垃圾內容或誤導性內容」。
針對網傳內容，調查報告指出，訊息聲稱NHK近期播出一部與台灣有關的9分鐘影片，導演是NHK的鈴木拓也，且影片播出後，短短幾天就突破千萬次觀看，歐美媒體也跟進報導。 但以NHK、鈴木拓也等關鍵字搜索，雖NHK確有其人，但根據個人簡介，鈴木拓也為新聞攝影師，主要負責拍攝運動相關的節目，並非導演。 另在NHK官網搜尋「台湾」，可見每天幾乎都會發布與台灣相關的即時新聞，像是蕭美琴在IPAC演說、鳳凰颱風侵台、首相高市早苗談論台灣等議題。
NHK節目部分，調查報告提到，則有討論台灣半導體產業、台灣歷史或是阿里山森林鐵路，但無論是新聞還是節目，皆無所謂與「9分鐘影片」的相關內容。 進一步以「台灣、日本、紀錄片」或「Taiwan、Japan」等關鍵字搜索，在國內及國外皆沒有發現相關報導。調查報告總結，總上述可知傳訊息為虛構內容，近期日本 NHK並沒有播放一段與台灣有關的9 分鐘影片，與事實不符。
更多風傳媒報導
其他人也在看
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 4 小時前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 2 小時前
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 1 天前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 22 小時前
黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Netflix《鳳凰台上》天崩開局！彭小苒被殺師仇人任嘉倫強娶為后 追妻火葬場預定｜劇情看點、播出時間一次看
【文／徐瑞安】由任嘉倫、彭小苒主演的古裝宮廷陸劇《鳳凰台上》，已上線Netflix開播，任嘉倫飾演強娶豪奪的皇帝蕭煥，逼迫彭小苒凌蒼蒼入宮為后，其實，兩人在江湖結識時互有好感，卻因「殺師之仇」反目，逐漸將彼此越推越遠，他強迫她入宮為后，更上演相愛相殺的虐戀戲碼，才剛開播就預定了日後追妻火葬場，也讓觀眾更加好奇劇情走向，以下就來看看還有哪些劇情看點。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
《灼灼韶華》楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感！自曝：「我們常自拍搞笑番外篇」
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，在劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。 據悉，《灼灼韶華》是楊祐寧首部主演的陸劇，他在劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的愛爾達電視 ・ 1 天前
佘詩曼飛到8樓高⋯直接打開玻璃 劇組嚇死：她臨時加戲
佘詩曼領銜主演的《新聞女王2》強勢回歸，她飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）首集火力全開，親自登上直升機飛往塌樓現場，到8樓高的空中報導，令人驚訝的是，劇中她推開直升機艙門手持攝影機拍攝的鏡頭，其實是她臨時加戲，原本劇組只打算隔著玻璃拍攝，但佘詩曼為追求真實感主動開門上陣，事後還笑說：「還好我不怕高！」敬業精神讓全場劇組都為她捏一把冷汗。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、更新時間看這裡
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 週前
韓劇《Pro Bono》5大亮點！鄭敬淏化身法界網紅攜手溫柔律師蘇珠妍，今年必看律政劇
韓國tvN全新週末劇《Pro Bono》訂檔12/6播出，由《梨泰院Class》導演金成允與《惡魔法官》編劇文裕皙首度攜手打造。這部結合法律現實與人性幽默的韓劇透過「公益辯護」主題切入社會邊角，聚焦那些沒有資源、卻仍為弱者而戰的律師們。亮點Marie Claire美麗佳人 ・ 2 小時前
曝宋祖兒笑點超低 劉宇寧：難道我是個笑話？
八大戲劇台19日(週三)首播年度話題古裝劇《折腰》，劇情描述小喬（宋祖兒飾）替姐出嫁，與君侯魏劭（劉宇寧飾）聯姻，卻因上一代的仇恨被夫君厭惡漠視，然而聰明伶俐、正直善良的小喬，不只有美貌，還有智慧謀略，讓魏劭從謹慎提防到漸漸動心，更進階成為他最堅強的伴侶。劉...CTWANT ・ 51 分鐘前
羅志祥挑戰新聞播報語無倫次 美女主播鄭亦真傳授訣竅
羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》19日晚間9點新一集播出邀來中天主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔擔任「主播訓練營」的客座教授，在場來賓嘻小瓜好奇主播有沒有播報失誤的經歷？賴正鎧分享自己曾發生尷尬的狀況：「前陣子夏天缺電，要報導家中7大吃電怪獸，結果我唸成『吃大便怪獸』，我當下想當作沒發生，結果就被網友洗版。」他則趕緊道歉。鄭亦真則提到緊急插播的新聞非常考驗主播的反應能力：「有一次導播叫我立刻看畫面講故事，結果畫面從頭到尾整個都是馬賽克，因為那次是兇殺命案，完全沒有任何畫面。」林佩潔也說播報時很多突發狀況都難以預測：「播氣象時，講著講著蚊子就飛進我的嘴巴裡，我不想NG，就撐著蚊子在嘴巴裡的狀態，等到播完才把蚊子挖出來。」中時新聞網 ・ 1 小時前
【換日線文化】台灣女孩到日本唱歌，覺得這點好驚奇！
你能想像嗎？一位 20 歲出頭的台灣素人歌手，竟然勇敢挑戰日本音樂市場，以及指標性音樂祭 SUMMER SONIC 的新人舞台！音樂實境節目《走唱計劃白皮書：夢想起飛》製作人阿良，過去是《木曜 4 超玩》的幕後推手，曾締造超過 230 萬訂閱的紀錄，如今把視野望向日本，醞釀一場台日文化實驗。節目主角 YABE，今年才剛從世新大學廣電系畢業，透過歌聲和夢想，在陌生國度展開了一場歌唱「修行」。換日線Crossing ・ 1 天前
這還是決勝時刻？《黑色行動7》風格大暴走，從軍事寫實變迷幻打巨人
動視（Activision）最新作品《決勝時刻：黑色行動7》已經正式推出，但單人戰役模式卻引發了玩家社群的各種批評，稱其為「史上最爛的決勝時刻戰役」，導致遊戲的玩家評分很快就崩盤。其中，最讓玩家感到錯愕的，是戰役中一段與巨大泰坦巨人戰鬥的迷幻關卡，這個超現實的設計與系列作寫實的軍事風格大相逕庭，被認為是非常突兀又荒謬的敗筆。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
首挑男主角大樑！侯彥西苦練法文 搭檔嚴正嵐「先互追IG」
情境喜劇《大愛街二巷》是一齣「跨時空零距離」的影視饗宴。導演兼製作人葉天倫、導演陳怡妤，以及主演群侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤10日出席在關渡靜思堂舉行的開鏡儀式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒少紹節目狂錄60集逼瘋主持人 《哈哈台》傑尼跨界接下主持棒
【緯來新聞網】作家吳曉樂、《哈哈台》主持人傑尼、作家陳栢青攜手主持小公視全新讀書節目《反正你也不睡覺緯來新聞網 ・ 23 小時前
胡宇威和「魔王級前任」相處24hr超煎熬！姚以緹氣場強到颳風冰雹
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》下半部播出後話題沸騰，劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹飾演的前任在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙！而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚。中時新聞網 ・ 1 天前
睽違10年！丁噹獻聲小巨蛋 同台A-Lin嗨唱「失戀無罪」｜#鏡新聞
睽違整整10年，歌手丁噹終於再度站上舞台獻聲，一連兩天在小巨蛋開演唱會，更邀請重磅嘉賓A-Lin站台，兩人飆唱經典情歌〈失戀無罪〉掀起粉絲暴動，而丁噹也在昨晚(11/16)開心宣布，下一站已經定檔明年4月18日，要前往高雄巨蛋開唱。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
“咆哮山莊” (正式預告) | 電影預告
獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！正式預告中瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。 《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。 《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製。 《“咆哮山莊”》的幕後團隊包含多位艾莫芮德芬諾的長期合作夥伴，像是榮獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎的攝影指導萊納斯桑德格倫、獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎提名美術指導蘇齊戴維斯、入圍英國影藝學院電影獎的電影剪輯維多利亞博伊德爾、屢獲肯定的選角導演卡梅兒柯克尼，以及入圍英國影藝學院電影獎的作曲家安東尼威利斯。本片服裝設計由奧斯卡和英國影藝學院電影獎得主賈桂琳杜倫負責，並由葛萊美獎得主酷娃恰莉(Charli xcx)為電影創作多首原創歌曲。首支單曲“House”日前已發布，找來樂壇傳奇人物約翰凱爾(John Cale)跨刀合作，旋即在音樂圈引爆熱議。 上映日期：2025-12-05Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前