想 依托 當靠山 警方才是人民最好的倚托

圖說：發言人臺北市中正第二分局偵查隊副隊長賴俊佑。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局轄區位於臺北市中正區精華文教區域，人口結構以學子及社區居民為主。為防制毒品危害滲入校園及社區，維護學生學習安全環境，分局長劉全原特指揮所屬，針對近來濫用新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」及其他各類毒品之製造、販賣態樣，展開擴大掃蕩行動，已成功瓦解多處販毒據點與販運網絡，成效顯著，有效遏阻毒品流竄社區及校園周邊。

中正第二分局歷經長期蒐證與布線查緝，在近兩個月內陸續發動多波查緝行動，成功掃蕩製造及販賣各類毒品嫌犯28人(其中依托咪酯分裝場12件、販賣依托咪酯5件)，查扣依托咪酯菸油1795.27公克、菸彈成品135顆、依托咪酯粉末147.44公克、安非他命357.29公克、毒品咖啡包61包及現金贓款新台幣44萬1000元，並查扣分裝器具、電子磅秤及交易手機等證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。警方強調，將持續以「向上溯源、向下刨根」為原則，結合跨單位合作與社區反毒力量，全面阻斷毒品供應鏈，打造無毒安居的安全環境。

警方指出，含有依托咪酯成份的電子煙彈屬中樞神經鎮定劑，其生效速度快（30~60秒），可持續約3~5分鐘，過程可能會昏迷、意識不清、無法控制身體，因此會影響判斷及行動力，另長期濫用恐致皮膚發黑（尤其手背關節處、手肘、膝蓋、黏膜），嚴重者甚至可能因低血壓或休克而危及生命，長期濫用亦有成癮性，會對大腦及內分泌系統造成損害。

中正第二分局強調：掃毒不鬆懈、打擊不手軟，持續淨化社區治安，守護市民健康與安全。