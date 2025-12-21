「想一個人住，但不想孤立」 南韓青年湧入共居住宅

南韓許多年輕人湧入共居住宅。翻攝MGRV官網



據南韓媒體今天（12/21）報導，南韓許多年輕人希望有個人空間，不要像大學室友一樣，整天在一起，但也想要適時與人交流，不要陷入孤立，「共居住宅」的型態興起，部分地區甚至出現一房難求的情況。

據《朝鮮日報》報導，33歲的上班族李某，住在首爾市麻浦區一間165戶規模的「共居住宅」，她自己有一個單人房，但又與鄰居共享廚房、健身房、自習室等空間。

李某表示：「我很喜歡看電影，公共空間的電影院，常舉行電影欣賞會，我會定期參加」、「既確保能擁有自己的空間，覺得孤單時又能參加各種聚會，這是一大優點。」

報導指出，南韓許多年輕人希望擁有個人共間，但又希望與他人「適度交流」，因此與鄰居一起使用公共設施的「共居住宅」，正在增加中，去年首爾市有7371戶共居住宅，較前一年增加16.6%。

20多歲的崔寶允（최보윤，音譯），現在住在首爾新村一處共居住宅，他說道：「像宿舍室友那樣整天在一起，會對彼此造成壓力吧？下班後在體力允許的範圍內，與鄰居進行一定程度的交流，這一點很有吸引力」、「如果是想完全自己獨處的人，也不會來找共居住宅。」

在南韓6處營運共居住宅的公司MGRV，其內部人士透露：「每年客房入住率超過95%，今年候補者人數，是空房可接納人數的10倍，住戶中74%為20多歲青年，20%為30多歲。」

共居住宅的月租通常約1百萬韓元（2萬元台幣），雖然不算特別便宜，但設有各種公共空間，滿足年輕人的休閒需求，綜合考量下，負擔並不大。

漢陽大學都市工程學系教授李昌武（이창무，音譯）認為，共居住宅是現代的都會型住宅，「年輕人有需要時，隨時能回到自己的空間，還享有各種便利設施，是很有吸引力的租賃合約。」

