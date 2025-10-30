想「染紅」華碩工會！中配錢麗下場曝光了

▲華碩今年3月遭爆，一名中配女員工錢麗，想試圖「染紅」工會。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 華碩今年3月遭爆，工會中一名中配女員工錢麗，不僅指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，還利用中國法律對公司事務指指點點，想試圖「染紅」工會；對此，陸委會今（30）日答詢時，首度證實，錢女早在8月25日已被除籍，現回到居留的狀態。

有媒體今年3月爆料，2023年7月有華碩部分員工成立工會，而自從任職於供應鏈管理部門的中配錢麗加入後，竟要求公司電梯裡播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導、多次在公司內部發表「懲治台獨」言論，甚至引用中國法律，指控媒體集團、華碩執行長許先越支持台獨等。

對此，民進黨立委王定宇今天質詢陸委會中配錢麗的處置進度時，陸委會首度證實，今年8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。

企圖染紅工會！中配慘被除籍 後續曝光

有記者問道，關於中配錢麗被除籍一事，事情經過為何？是否會被遣返離境？對中國要球在台企業要配合，政府是否有調查？如何兼顧言論自由、避免控制思想審查？

陸委會副主委梁文傑回應道，本案經過主管機關內政部，邀請主管機關審查，認定錢女的言行有危害台灣社會安全之虞，依照辦法，廢止定居許可、註銷台灣戶籍，但她拘留台灣的原因沒有消滅，還是有婚姻，處於可以長期居留的狀態，工作勞健保不受影響。

梁文傑透露，錢女正在訴願中，「我們也歡迎他透過相關的法律來爭取他自己的權利」。

錢麗案件是否為特例？梁文傑全說了

有記者問道，錢麗被廢止身份，具體原因是因為危害社會安全？還是檢舉別人是台獨？是否會因為言論而被廢止身份？同屬中華民國國民，是否有不同權利義務的情況？

梁文傑回道，錢女被檢舉，原因是主張武統，以軍事解放、消滅中華民國主權，這是其中一項，「我們給大陸人定居的身份，是根據《兩岸關係條例》例，但是也保有撤回的條件，所以必須要說，台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，一方面有自我保衛需求」。

梁文傑指出，根據《兩岸關係條例》，對於大陸人有定居的規定，也可以將其定居身份撤銷，行政機關就是按照相關規定依法行政，當事人有按照法律來求取自己權利的管道，所以錢女目前在訴願當中，未來訴願不成，還可以走行政法律。

