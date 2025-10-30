想「染紅」華碩工會！中配錢麗下場曝光了
[NOWnews今日新聞] 華碩今年3月遭爆，工會中一名中配女員工錢麗，不僅指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，還利用中國法律對公司事務指指點點，想試圖「染紅」工會；對此，陸委會今（30）日答詢時，首度證實，錢女早在8月25日已被除籍，現回到居留的狀態。
有媒體今年3月爆料，2023年7月有華碩部分員工成立工會，而自從任職於供應鏈管理部門的中配錢麗加入後，竟要求公司電梯裡播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導、多次在公司內部發表「懲治台獨」言論，甚至引用中國法律，指控媒體集團、華碩執行長許先越支持台獨等。
對此，民進黨立委王定宇今天質詢陸委會中配錢麗的處置進度時，陸委會首度證實，今年8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。
企圖染紅工會！中配慘被除籍 後續曝光
有記者問道，關於中配錢麗被除籍一事，事情經過為何？是否會被遣返離境？對中國要球在台企業要配合，政府是否有調查？如何兼顧言論自由、避免控制思想審查？
陸委會副主委梁文傑回應道，本案經過主管機關內政部，邀請主管機關審查，認定錢女的言行有危害台灣社會安全之虞，依照辦法，廢止定居許可、註銷台灣戶籍，但她拘留台灣的原因沒有消滅，還是有婚姻，處於可以長期居留的狀態，工作勞健保不受影響。
梁文傑透露，錢女正在訴願中，「我們也歡迎他透過相關的法律來爭取他自己的權利」。
錢麗案件是否為特例？梁文傑全說了
有記者問道，錢麗被廢止身份，具體原因是因為危害社會安全？還是檢舉別人是台獨？是否會因為言論而被廢止身份？同屬中華民國國民，是否有不同權利義務的情況？
梁文傑回道，錢女被檢舉，原因是主張武統，以軍事解放、消滅中華民國主權，這是其中一項，「我們給大陸人定居的身份，是根據《兩岸關係條例》例，但是也保有撤回的條件，所以必須要說，台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，一方面有自我保衛需求」。
梁文傑指出，根據《兩岸關係條例》，對於大陸人有定居的規定，也可以將其定居身份撤銷，行政機關就是按照相關規定依法行政，當事人有按照法律來求取自己權利的管道，所以錢女目前在訴願當中，未來訴願不成，還可以走行政法律。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中共出手殺雞儆猴！退將曝光沈伯洋「最慘下場」：他怕得不得了
美國差點完蛋？黃仁勳狂讚川普「1政策」救場！他：講給賴清德聽
綠2大咖不得不挺林岱樺？他驚呼「這人被放棄」：出大事了
其他人也在看
鼓吹武統遭註銷戶籍 錢麗發5點聲明「爽用健保」：支持解放軍威懾台獨
本刊踢爆筆電大廠華碩的1名中配員工錢麗，加入工會開始對內指指點點，甚至指控華碩執行長許先越涉犯中國《刑法》分裂國家罪，要求懲治台獨，今（30日）陸委會證實已廢除其戶籍。錢麗今晚間開直播大談「反對台獨不等於支持武統台灣」，還表示已提行政訴願，要大家一起站出來「反對台獨」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
時間管理大師是她！中配錢麗「5行為」超離譜…染紅華碩控CEO台獨
陸委會副主委沈有忠今（30）日證實，陸配錢麗已經於今（2025）年8月遭廢止她的台灣身份與戶籍，回到居留狀態。「錢麗」兩字瞬間登上熱搜，其來頭不小，任職於科技大廠華碩（ASUS）供應鏈部門，也是工會成員，離譜的是，因不滿三立新聞報導華碩，竟指控公司支持台獨勢力媒體，還搬出中國法條，稱華碩已觸犯「分裂國家罪」，讓華碩相當頭痛輯傻眼。太報 ・ 15 小時前
沈伯洋身價高漲！他揭1內幕：老共出手主因
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列為「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局依涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，引發兩岸關注；國安局長蔡明彥昨（29）日回應，稱中共隨意羅織罪名，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 19 小時前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
中配錢麗「鼓吹武統」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消失、目前訴願中
筆電大廠華碩女員工、中國籍配偶錢麗，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日證實，由於該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍，不過，案件目前還在訴願當中。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
明天就要開賣! 新店豪宅樣品屋陷火海 濃煙猛竄
社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導新北市新店區一處總銷售金額125億元的豪宅建案，原本預計明天（31）就要開案，不料，今天（30）中午，樣品屋接待中心突然發生大火。消防獲報後，出動34車、74人前往救援，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因，火調科還得調查釐清。熊熊烈火不斷從二樓屋內竄出，濃煙直逼天際，過沒多久，橘紅色烈焰燒到一樓，整棟房屋徹底陷入火海。火勢燒得猛烈，一發不可收拾，房子內所有家具物品，通通付之一炬，消防隊獲報後，立刻出動34車74人，前往搶救。事發在30號早上11點多，新北市新店區央北二路，一棟建案樣品屋起火燃燒，傳出爆炸聲響，碰巧失火的時間點，就在預售屋開賣前一天。民視記者洪巧璇：「失火的樣品屋附近生活機能好，對面又是公園 高樓豪宅林立，是不少建商的兵家必爭之地，只是沒有想到新建案，明天(31)就要開賣，今天(30)卻發生大火。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）附近民眾：「看過去已經兩三部灑水車，在這邊撲水救火，救了好久喔，救了快1個多鐘頭。」附近民眾：「預售屋明天就要開賣，結果今天就燒，不知道什麼原因，這樣品屋蓋了大概幾個月有。」根據了解，預售屋每坪售價95萬到104萬之間，可以說是豪宅規格，而且還是建設公司，首度在新店區，打造的指標性建案，而這回樣品屋火勢猛烈的原因之一，恐怕是和木造房屋有關。新北市消防局第四救災救護大隊文山中隊長林志緯：「總共燃燒面積大概是一層樓，一樓300平方公尺，二樓200平方公尺，那本案都沒有人員傷亡，因為它是樣品屋，不是一般的住宅的鋼筋混凝土，所以它有用大量的裝潢跟木造，那所以造成它燃燒會比較快速一點。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）所幸無人傷亡，但突如其來的惡火燒毀樣品屋，恐怕也讓豪宅的售價，多了變數。原文出處：新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海 更多民視新聞報導虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了民視影音 ・ 13 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 15 小時前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金今天晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 9 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 18 小時前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
反制南非！台灣拒買「2水果」 進口量暴跌97.6%
南非因配合中國打壓台灣，引發我國政府反制，9月份宣布將對南非實施晶片出口限制，但因南非緊急要求協商，制裁暫時擱置。對此，外交部長林佳龍10月中旬指出，南非已提出新版本協議，目前外交部將持續透過跨部會評估及協調可能的反制措施三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中配鬧華碩鼓吹武統！陸委會證實：廢台灣身分
政治中心／巫旻璇報導筆電品牌大廠華碩今年3月爆出工會「被染紅」爭議，一名具有中國籍配偶身分的女員工錢麗，被指在公司內以中國法律視角評論公司運作，甚至批評華碩執行長、同事及媒體「違反反分裂法」，揚言「懲治台獨」。陸委會今（30）日在立院答詢時首次證實，已於8月25日函請移民署撤銷她的台灣身分與戶籍，改回單純的居留身分。民視 ・ 13 小時前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
孫立人子女申請遷葬大陸安徽 陸委會：家屬權力 政府沒有特定立場
二戰名將孫立人將軍的銅棺目前暫厝台中東山墓園，未能入土安息，其四位子女盼能將孫立人銅棺遷葬中國大陸安徽廬江縣故鄉。陸委會今天表示，這是家屬的權力，政府沒有准或不准的問題，也沒有特定立場。當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前