想「零成本八二分帳」遭老闆拒！大學生嗆：沒打狂犬疫苗？

美軍炸雞是老闆傳承父親手藝，但現在卻遇到大學生，提出零成本合作想八二分。（圖／東森新聞）





台中有一所大學學生，在餐廳舉辦包場活動，卻向樓下的炸雞店，提出「八二分帳」合作，理由是有人參加活動經過會買炸雞，老闆拒絕。其中一位女學生就發文大罵老闆態度超爛，說「是沒打狂犬疫苗嗎？」，老闆也反擊學生「沒教養」。

雞腿放進油鍋炸的金黃酥脆，這美軍炸雞是老闆傳承父親手藝，在當地小有名氣，但現在卻遇到大學生，提出零成本合作想八二分。

當事炸雞店老闆Jimmy：「（大學生）他說我們在樓上餐廳，23號要包場有活動，那跟我們包場購票來的客人，經過你一樓炸雞跟你買炸雞的話，我們要抽成，我一聽我這樣蛤，不要拜託拜託，你叫他們不要買我的炸雞，不要。」

廣告 廣告

2樓辦活動卻跟1樓店家談抽成，老闆一聽真的不要好幾聲，沒想到這行銷系的大學生在社群大抱怨卻反被出征，因為學生說已經派出組內，最有禮貌的兩個人去談，結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛。

當事炸雞店老闆Jimmy：「跳針怎麼樣，你們給我什麼方案，你們是用什麼態度來跟我談事情的，剛好而已吧，我傻啦人家呼你一巴掌，你還要跟人家喔，說感謝謝謝你啊。」

事件延燒，主辦方也二度發出道歉聲明，承認團隊溝通不夠周延，希望取得老闆諒解，對此校方則說肯定學生勇於面對並負責的態度，會強化學生在社會參與的素養。

只不過包場辦活動，以為有人經過店門口，就和對方談分潤合作，無本生意破局之後還發文怒轟，也難怪老闆無言到，只想說...。

當事炸雞店老闆Jimmy：「你叫他們不要買我的炸雞，不要。」

更多東森新聞報導

大學生提「0成本抽成」遭拒 槓上炸雞店 逢甲大學回應了

獨家／知名炸雞店遭爆「麵粉有蟲卵」 過篩後照用食安隱憂

炸雞店執行長遭毆、砸車 合夥人控前東家報復

