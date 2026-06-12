惹到火影粉！川普把自己變成漩渦鳴人「2.4萬人抗議」 小野田：已透過外交管道反應

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川普發布一段自己在世界各地備受擁戴的影片，其中將自己化身火影忍者，惹怒粉絲。（翻攝自@realDonaldTrump）

美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。

川普本月6日在個人社群貼出一段一分鐘的短片，背景音樂不斷唱誦著他的名字川普，還說不管到哪裡大家都愛川普，畫面則是用AI生成川普在世界各地備受擁待的樣子。

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川普發布一段自己在世界各地備受擁戴的影片，其中將自己化身火影忍者，惹怒粉絲。（翻攝自@realDonaldTrump）

其中引發議論的是在大約44秒處，川普變身漩渦鳴人，大玩影分身之術，變出好幾個川普，背景則是將美國總統山換成木葉村的火影岩。

據報，此事引發許多動漫粉絲不滿，因為這已經不是川普第一次這樣做了。去年9月，美國國土安全部就用熱門動畫《精靈寶可夢》當中捕捉寶可夢的畫面，比作抓捕非法移民。今年3月，白宮發布的一段影片中，又把漫威、《遊戲王》及《七龍珠》的動畫片段，剪進轟美軍轟炸伊朗的畫面。

動漫迷因此在在請願網站Change.org上發起連署，高喊「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga），稱川普及白宮官方在未經授權的情況下使用《遊戲王》《火影忍者》的畫面，侵害日本的權益，已累積超過2.4萬人響應。

川普惡搞日本動漫引發反彈。（翻攝自Change.org）

對此，日本經濟安保大臣小野田紀美12日被問及此事時表示：「使用受版權保護的作品必須事先獲得版權所有者的許可」，並強調日本方面「已多次通過外交管道向美方傳達版權問題，要求妥善處理」。

請願發起人對於小野田的表態表示感謝，但認為這樣不足以阻止川普的行為，「我們將繼續要求日本政府向國際社會展現堅定立場，並制定具體指導方針，確保此類事件不再發生，並建立保護創作者的具體機制和制度。」

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