惹心疼！合歡山上風雪中「站路口執勤」堅忍不移 南投女警回應了

記者林意筑／南投報導

蕭姓女警在雪地中敬業執勤。（圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山武嶺26日清晨4時許，迎來了入冬後的第一波降雪，吸引了不少民眾上山追雪。南投縣警局仁愛警分局翠峰派出所派出警力前往指揮交通，避免民眾發生事故，而有名蕭姓女警在雪地敬業執勤畫面被PO上網後，引發近萬名網友按讚並心疼是否受凍。

26日清晨，合歡山迎來了入冬後的第一波降雪，避免事故發生，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，實施預警性封閉交通管制，臉書「中橫路況交通資訊站」昨PO出蕭姓女警站在管制路口執勤畫面，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹……」

蕭姓女警感謝各界關心。（圖／翻攝畫面）

貼文曝光後引發熱議，有大批網友按讚留言，表示「辛苦了！」、「真的很敬業！」，也有網友說，警方應配發因應高山雪地使用的的警用毛帽及鋪棉的長褲，以防警察人員執勤時受凍受寒。

對此蕭姓女警今回應，合歡山雪季交通疏導勤務係警察份內工作，分局所提供的禦寒裝備均相當充足，勤務期間也有妥善安排輪班，讓同仁體力能適時調整，雖然天氣寒冷，但她在執勤過程中並未感到受凍不適，感謝社會各界對她的關心與對警察工作的支持。

