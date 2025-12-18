惹怒義大利人？必勝客請吃「夏威夷比薩2.0」 雙倍肉量＋鳳梨醬

生活中心／賴俊佑報導

最新速食優惠看這篇！必勝客推出全新升級「超級夏威夷比薩」，義大利人憑護照免費吃，限量500份；漢堡王迎接聖誕跨年推出「重磅培根雙層牛肉堡套餐」只要299元，爽嗑8盎司火烤牛肉和香脆培根；德克士脆皮炸雞全新推出「黃金龍蝦風味Q 蝦堡」，還找來味全龍啦啦隊女神們開箱助陣。

必勝客「超級夏威夷比薩」義大利人免費吃！

必勝客「夏威夷比薩」全新升級「超級夏威夷比薩」！除了肉量增加兩倍，更淋上酸甜的熱帶鳳梨淋醬，在大口享受雙倍肉量的同時，也能品嚐到清爽不膩的豐富層次！12月19日前外帶單點大比薩優惠價只要299元。

廣告 廣告

另外，必勝客新品「超級夏威夷」挑戰義大利人極限，更限時推出義大利人專屬活動，即日起至12月22日，義大利人憑護照至必勝客全臺門市即可免費兌換一顆超級夏威夷大比薩(限鬆厚餅皮)，全台限量500份。

重磅培根雙層牛肉堡套餐只要229元。(圖／漢堡王提供)

漢堡王「聖誕重磅雙牛餐」爽嗑火烤牛肉、培根

聖誕節吃大餐！漢堡王12月19日至2026年1月5日，「重磅培根雙層牛肉堡套餐」臨櫃點餐只要229元，等於買漢堡無痛直升套餐，爽嗑8盎司火烤牛肉和香脆培根，還隨餐送限量公仔（送完為止）。

德克士歲末狂歡派對分享餐，搭配炸雞全腿桶、黃金龍蝦風味Q蝦堡與點心(圖／德克士提供)

德克士脆皮炸雞「龍蝦上桌」超澎湃

德克士脆皮炸雞迎接聖誕跨年全新推出「龍蝦上桌」系列主打澎湃海陸組合，包含話題新品「黃金龍蝦風味Q 蝦堡」，以海味十足的龍蝦風味醬搭配蝦排，口感微甜微嗆、海味層次分明；經典品項則有咔滋脆皮炸雞與香酥脆雞堡，配餐部分集結海派鮮脆蝦、WASABI 雞軟骨與紫金 QQ 球等人氣品項，整桌端上桌氣勢十足。

德克士脆皮炸雞邀請味全龍啦啦隊小蛙、蘿菈、柳柳、賴可、馬妹與 Yuri換上聖誕造型開箱餐點，小龍女沛沛12 月 23 日將現身新開幕的德克士板橋新埔門市，陪粉絲近距離互動、溫暖過聖誕，現場並將抽出多項味全龍周邊商品，預料將吸引不少球迷到場排隊。

更多三立新聞網報導

獨家／李多慧變心？才過1年「熊貓轉Uber Eats」 業者急澄清

Uber Eats公布近半年「好市多熱銷TOP10」！ 下單王花4萬買黃金手鍊

獨家／翡翠騎士今抵台！宵夜曝光：「百年老店1台味」＋國軍公仔藏2意涵

7-11開賣《黑白大廚2》白種元14道新品！ 韓直輸辣醬打造便當、御飯糰

