惹怒習近平？《可惜不是你》遭禁播 梁靜茹無預警關閉微博

娛樂中心／綜合報導

中國網友點播梁靜茹歌曲《可惜不是你》暗諷，讓這首歌慘遭禁播。（圖／資料照）

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，中國外交部立刻發聲譴責呼籲釋放馬杜洛夫妻，當時就有中國網友點播梁靜茹知名歌曲《可惜不是你》暗諷，讓這首歌慘遭禁播，怎料在昨（8）日梁靜茹也關閉了微博。

梁靜茹關閉微博，引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

據了解，中國外交部發布聲明要求釋放兩人，強調「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜洛）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。不過有不少中國網友點播〈可惜不是你〉這首歌大酸「可習不是尼」、「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」、「可惜不是那誰」，導致這首歌馬上在中國音樂平台被禁播。

昨日也有網友發現，原本微博擁有超過1600萬人追蹤的梁靜茹，近日個人頁面竟呈現關閉狀態，上方寫下「由於博主設置，目前內容暫不可見，博主將在2026年1月15日上午6時08分後恢復」；不過消息曝光後，就有人猜測，是因為梁靜茹近日結束演唱會後，收到不少有關外表的評論，所以才會選擇關閉。

相關言論仍引發討論，不少人認為與演唱會無關，「結果馬杜羅被抓，受害者是梁靜茹」、「梁靜茹躺着也中槍」、「官方說她胖成90公斤有雙下巴才關的微博，明眼人都知道是因為那首歌吧」、「梁靜茹無妄之災」、「就離譜，就因為歌名也能被牽扯到」。

