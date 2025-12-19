惹怒髮妻想「床頭吵，床尾和」 男子硬上結果被依強制性交罪起訴

夫妻吵架。示意圖。取自Pexels



1名中年大叔惹怒髮妻，半夜想要「床頭吵，床尾和」，偷偷爬上床給妻子來個「愛的一發」，沒想到妻子不僅不領情，還控告丈夫性侵且堅不撤告，台北地檢署調查後認為這名中年大叔涉犯《刑法》強制性交罪，依法起訴。

俗話說「床頭吵，床尾和」，這句俗諺比喻夫妻吵架不記仇，在床上（親密關係）很快就能和好，是化解衝突、增進感情的智慧，代表著「沒有隔夜仇」，強調吵架後應迅速和解，不能把氣留到隔天，讓婚姻長久。1名住在台北市的中年大叔，堅信「床頭吵，床尾和」，沒想到沒有化解衝突還吃上官司。

今年暑假期間某日，這名大叔與表弟外出用餐，當天妻子身體不舒服，打電話找老公回家照顧她，但用盡各種方法都找不到丈夫，直到隔夜凌晨大叔才返回住處，此時妻子火冒三丈指責大叔的不是，怨他連電話都不接，因此氣得要大叔去其他房間睡覺，自己則睡在主臥，好讓彼此冷靜一下。

而信奉「床頭吵，床尾和」的大叔，想到之前哄愛妻都是來個「愛的一發」，因此在半夜大叔偷偷摸到主臥妻子的床上，妻子發現後一直抗拒說不要，大叔想要硬上，妻子就不斷後退，最後妻子報警請警方送她回娘家，幾天後決定不再姑息對丈夫提出強制性交罪告訴。

大叔到案後則否認當天違背妻子的意願與她發生性關係。不過檢察官依照相關事證進行調查後不採信大叔的辯解，雖然《刑法》規定對配偶強制性交，屬於告訴乃論罪，但大叔的妻子堅不撤告，檢察官調查後認為大叔涉犯《刑法》強制性交罪，依法起訴。

