惹火選美冠軍「扯瞇瞇眼」遭控歧視！「硬凹1超瞎理由」下場慘了
國際中心／綜合報導
來自芬蘭的莎拉（Sarah Dzafce）憑藉亮麗外貌與健康形象，在9月拿下芬蘭小姐寶座，沒想到熱愛社群分享的他，卻因為上傳一段「拉長雙眼」的畫面，遭控有歧視嫌疑，他跳出來以「1理由」硬凹，沒想到選美官方不買帳，直接開記者會怒拔掉他的后冠頭銜，超慘下場也讓網友搖頭：「真的不應該！」。
莎拉事後刪片並辯稱只是因頭痛揉太陽穴，仍遭網友批評「硬凹」，爭議持續延燒。（圖／翻攝自IG@sarahdzafce）
芬蘭小姐冠軍得主莎拉近日於個人經營IG帳號，上傳一段影片，他伸手把自己大眼往太陽穴方向後拉，呈現出「瞇瞇眼一直線」的狀態，並說明「正在亞洲用餐」，雖然隨後莎拉就將此段畫面刪除，卻遭到不滿網友截徒留檔，公開討論莎拉行為非常不妥，認為他已經是「歧視」，沒想到莎拉還狡辯自己是「頭痛在揉太陽穴」，喊冤自己遭到網友抹黑，還強調自己「反對種族歧視」。
莎拉不當舉動引爆網路批評聲浪。（圖／翻攝自IG@sarahdzafce）
莎拉回應曝光卻遭到網友批評「硬凹」，認為他的辯解太過於勉強，對此莎拉又緊急在8日發聲明為自己的行為道歉，他重複「這絕非我的本意」，並希望可挽留自己「芬蘭小姐」頭銜，他強調自己會扛起后冠的責任，以身作則，重述自己認為「就是尊重每個人的背景與多樣性」是很重要的事情，他反省自己會從經驗中學習，往後以實際行動來證明自己「是一位能夠凝聚人心、願意傾聽，並以溫暖態度對待他人的芬蘭小姐」，不過芬蘭小姐官方依舊不買帳，於11日開記者會怒拔掉莎拉的后冠，他們重申堅決反對任何形式的種族主義、歧視立場，也向亞裔族群道歉，宣布會把亞軍塔菈（Tara Lehtonen）遞補為新一任的芬蘭小姐。
芬蘭小姐官方並未接受其說法，於11日召開記者會正式撤銷莎拉的后冠頭銜。（圖／翻攝自IG@sarahdzafce）
