愈來愈健忘？醫推「5大食物」救回大腦 第一名竟是超常見堅果

最近是不是感覺腦袋鈍鈍的? 書才剛看過，轉個頭就忘記？ 腦袋像開了慢速，思考力不從心？明明睡得夠，還是精神不濟、很難專心？其實，腦袋不給力，不只是沒睡飽！

聰明吃 養出高效好腦力

中醫體系醫療長周宗翰醫師表示，在中醫看來，大腦的靈活度跟「心、脾、腎」的功能，以及「氣血」是否充足有關。氣血無法順利上達到頭部，腦袋自然就容易當機！

1、核桃

不只是「以形補形」，核桃能「補腎填精」，中醫認為腎主骨生髓，而腦為髓之海，補腎有助於強化腦力。它富含的Omega-3也能活化腦細胞。

2、龍眼乾

專門「養心血、安心神」，適合思慮過度、耗傷氣血而導致健忘、疲倦、睡不好的族群。可以用來煮粥或泡茶，搭配紅棗效果更好。

3、枸杞子

擅長「補肝腎、明目」，用腦過度常伴隨用眼過度，枸杞能同時滋養肝腎，保護腦細胞與視力，延緩退化。

4、紅棗

能「補脾氣、養氣血」。脾胃是氣血的來源，氣血充足，像幫浦一樣把養分送到大腦，才能維持思緒清晰。

5、魚湯

有「健脾益氣」的功效，富含優質蛋白質，能為大腦提供必需營養。適合脾胃虛弱、讀書容易疲倦的人，煮成魚湯溫和好吸收。

日常補腦 3件事你一定要做

1、少吃甜食炸物：這些食物容易產生「痰濕」，讓頭腦昏沉不清爽。

2、睡好午覺：晚上11點前入睡，中午小睡15分鐘，是最好的養神方式。

3、適度動一動：起身散步能促進氣血循環，把氧氣送到腦部才有效率。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

