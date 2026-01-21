愈來愈多女性選擇凍卵！醫師解析凍卵關鍵與最佳時機

【健康醫療網／編輯部整理】女性天生就擁有固定數量的卵子，大約在出生時就有100萬到200萬顆左右。隨著年齡增長，這些卵子會逐漸減少，直到更年期幾乎耗盡。近年來，越來越多藝人、YouTuber和網紅分享自己凍卵的經驗，讓凍卵逐漸被看作是女性人生規劃中的一環。

凍卵是什麼？醫師解析完整流程

中國醫藥大學附設醫院婦產部生殖醫學中心主治醫師陳萱儒說明，所謂的「凍卵」，簡單來說就是將卵子取出、冷凍保存。這裡說的「卵」是指卵子，不是卵巢！簡單來說，凍卵療程是使用排卵藥物，盡可能地刺激一批卵子同步成熟，而不是像自然狀況下只排出一顆。等到卵子成熟後，醫師會透過取卵手術，將卵子從卵巢中取出，並在實驗室進行冷凍保存。 凍卵的好處是可以在卵子狀況最好的年齡時將其保存下來，為未來生育留下更多選擇。

卵子庫存量怎麼看？AMH是關鍵指標

現在的醫學，已經可以透過簡單的抽血檢查，來了解卵子的「庫存量」。陳萱儒醫師指出，這項檢查叫做AMH（Anti-Müllerian Hormone，抗穆勒氏賀爾蒙）。AMH是由卵巢內尚未成熟的卵泡分泌出來的，數值越高，代表卵巢內可用的卵泡數量（潛在的卵子數量）越多。AMH會隨著年齡慢慢下降，但每個人的下降速度不同，因此可以透過檢查AMH來了解自己的卵巢儲備情況。如果AMH過低，可能代表卵巢功能提早衰退；如果過高，則有可能與多囊性卵巢症候群有關。陳萱儒非常建議正準備懷孕、或未來有生育計畫的女性，抽個血檢查AMH，提早掌握自己的生育力狀況。

誰適合凍卵？最佳年齡落在30-35歲

陳萱儒醫師強調，凍卵是目前最有效的生育力保存方式之一。臨床上接受凍卵的原因大致可以分為兩大類：

❶ 醫療性凍卵：最常見的原因。像是癌症病 人在接受手術、化療或放射線治療前，為了保留日後的生育機會，會先將卵子凍存起來。

❷ 社會性凍卵：這是在媒體上最常見的例子，例如因為工作、學業、還沒遇到適合的對象等因素，短期內沒有生育計畫，因此選擇先凍卵。

至於凍卵有沒有年齡限制？陳萱儒醫師表示，理論上，凍卵在年齡上沒有明確限制，但從醫學角度來看，卵子的數量與品質會隨年齡大幅下降，特別是35歲以後。因此，普遍建議的最佳凍卵年齡為30至35歲之間。這段期間卵子的數量與品質都相對理想，也比較能夠取得足夠數量的健康卵子。而對於45歲以上的女性則較不建議凍卵，主要原因是卵子數量與品質通常難以達到預期，以及日後若懷孕，會面臨較高的母體與胎兒風險。

凍卵會很痛嗎？費用與流程一次看

談到凍卵，許多女性最關心的不外乎是：「會不會很痛？療程很複雜嗎？要花很 多錢嗎？」陳萱儒醫師解釋，事實上，凍卵的療程會依照個人體質、對排卵藥物的反應，以及各生殖中心的治療設計而略有差異。療程期間通常需回診數次，以觀察卵泡發育的情況，並根據狀況調整用藥。在費用方面，目前多數人一次療程的自費金額約落在新台幣十至十三萬元之間。費用的差異主要來自療程的個別化設計，例如所需藥物的劑量及卵子的冷凍數量。

至於疼痛與不適，隨著醫療技術的進步，許多環節已經大幅優化。而取卵手術則是在麻醉狀態下進行，過程中幾乎不會有明顯的疼痛感。總體來說，只要事先與醫師充分溝通，便能以合適的方式完成療程。

冷凍卵子怎麼用？台灣法規仍有限制

完成凍卵後，卵子會持續以極低溫保存於生殖中心，未來可視情況選擇是否使用。 一般來說，未使用的卵子可持續冷凍多年，僅需每年定期繳交冷凍保存費。若決定使用，則需將卵子解凍並進行體外受精，形成胚胎後植入子宮。不過，在目前台灣的法律規定下，卵子的使用仍有相當嚴格的限制。根據統計，台灣目前冷凍卵子的使用率僅約8.4%，相較於其他國家偏低，其中很大一部分原因與法規限制有關。根據《人工生殖法》，只有在異性婚姻關係中，且經丈夫同意，才能使用冷凍卵子進行受精。因此，單身女性雖可凍卵，卻無法單獨使用解凍卵子完成生育。

所幸，隨著社會討論越來越廣泛，人工生殖法的修法已在積極推進中。未來若修法通過，有望開放更多元的使用情境，包括單身女性或同性伴侶（如女女配偶）合法使用冷凍卵子，賦予女性更大的自主權與選擇空間。

原文出處：中國醫訊 244期

