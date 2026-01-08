愈來愈多縣市宣布免費營養午餐 楊文科：真心感到高興

新竹縣長楊文科8日在臉書發文表示，看到愈來愈多的縣市宣布提供國中小免費營養午餐，真的感到很高興，這代表「孩子的成長」，真的被放在更前面的位置了。（摘自楊文科臉書／陳育賢新竹傳真）

全國有多個縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費，而新竹縣則是自民國91學年度起，就率先在全縣推動國中小免費營養午餐，一路走到現在，已經超過20年。縣長楊文科8日也在臉書發文表示，真的感到很高興，這代表「孩子的成長」，真的被放在更前面的位置了。

楊文科表示，當愈來愈多縣市一起走向孩子的方向，他心裡其實很踏實。近期看到愈來愈多縣市宣布開辦國中小免費營養午餐，老實說，他心裡更多的是一份踏實與欣慰。因為這代表，「孩子的成長」，真的被放在更前面的位置了。

廣告 廣告

他說，國中小營養午餐新竹縣是全國首辦，新竹縣已經走了20多年的政策。新竹縣從民國91學年度起，就率先在全縣推動國中小免費營養午餐，一路走到現在，已經超過年。當年開心吃著營養午餐的孩子，很可能現在已經成為家長，而他的孩子，也正在學校裡，享受一樣的照顧。這是一種世代接力的安心，也是1個城市對孩子長久不變的承諾。

楊文科指出，在這個年代，願意把孩子養大，本身就是件不容易的事。他很清楚，現在生孩子、養孩子，真的不容易。物價在漲、生活壓力在，少子化的時代，孩子變少了，但家庭的負擔，沒有因此減輕。既然每1個孩子都更珍貴，公共政策，就更不能退縮。

「免費不是隨便，讓孩子吃得好，是我們的責任。」楊文科表示，免費從來不是結束，而只是開始。他上任後，除了延續這項政策，更堅持要「把它做得更好」。新竹縣目前每年投入5.7億元經費在免費營養午餐上，隨著物價調整餐費標準，預算更是從108年起增加35％以上；每周至少3次 使用在地有機蔬菜，並鼓勵選用產銷履歷、國產可溯源食材，讓孩子吃得健康，也讓在地農民有穩定的支持。

孩子吃的開心，比報表上的數字更重要。他多次到學校視察營養午餐，而且一定會和孩子一起坐下來吃。看到他們把餐盤吃得乾乾淨淨，聽他們說1句「好吃」，那一刻的感覺，比任何數字、任何報告，都來得真實。

政策不是為了比較誰先誰後，而是有沒有真的照顧到人。今天看到愈來愈多縣市一起投入、一起承擔，他真心感到高興。因為這代表，被照顧到的，不只是某1個地方的孩子，而是整個台灣的下一代。

【看原文連結】