愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥

冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」

醫師表示，壞膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣，有人闖一次紅燈就送太平間。 （示意圖／Pixabay）

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在臉書發文指出，3日看夜診，有4、5位高血脂患者，都有著LDL（俗稱壞膽固醇）高，卻不吃藥的共同點，有的是從未服藥，一直堅信有天可以靠運動飲食降下來；有的是曾經吃藥降到正常範圍後，想要測試看看不吃能不能維持住；有的是自己偷偷減劑量。陳冠任說，以往他會微慍，但現在我慢慢學會放手，學會另一種模式面對。

陳冠任告訴患者，「壞膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣。」闖紅燈未必每次都會被車撞，確實也有很多人一輩子闖紅燈都沒出事，但也有人闖一次紅燈就送太平間，但不管如何，大家都同意闖紅燈就是相當危險的行為。

醫師說，如果是自己的親友，一定強烈建議好好控制，因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，真的不敢賭。（示意圖／Pixabay）

陳冠任表示，壞膽固醇高也是一樣，有人一輩子高血脂也沒有發生中風心臟病，但也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，而且後者還不少見，所以對心血管保護而言，壞膽固醇高相當危險。面對這類不想吃藥、自認有神力，未來一定不會發生心梗與中風的高血脂患者，陳冠任表示，現在的他只要與病人溝通後，雙方同意在病歷載明「醫師有強烈建議控制，但患者拒絕」，寫得清楚明白，「我可以不開藥，真的，反正拿回去不吃，也是浪費醫療資源。」

陳冠任表示，每個人都該對自己健康負責，若做出不吃藥決定，就要有能力承受可能的後果，「如果是我自己的親人好友，我一定強烈建議好好控制，因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，我真的不敢賭。」

