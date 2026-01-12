愈冷愈開花！池南國家森林園區梅花綻放

越冷越開花，觀賞梅花盛開的景象，位在花蓮壽豐鄉、池南國家森林遊樂區，梅花陸續綻放，宛如白雪覆蓋枝頭。如果氣溫沒有快速回溫的情況下，園方預估，花況將會越來越迷人。

蜜蜂在花瓣間飛舞，採集花粉，藍天襯托下，潔白花瓣綻放，放眼望去，枝頭白茫茫一片。林保署花蓮分署副分署長朱懿千：「這些梅花呢，我們現在看到，在池南國家森林遊樂區裡面，大約已經開了一成左右了，所以很歡迎我們所有朋友們，能夠扶老攜幼來池南森林遊樂區。」

花蓮池南國家森林遊樂區，目前梅花開花率只到一成，伴隨現場陣陣撲鼻花香，遊客抓緊時機捕捉美麗畫面。遊客黃女士：「覺得心情很好，然後我們都不知道，花蓮有這麼好的地方，推薦大家一定要來，而且下次我還要帶朋友來。」

園區過去是重要的木材生產及轉運站，目前仍保留許多林業設施，供遊客體驗。林保署花蓮分署副分署長朱懿千：「那到了池南呢，不是只有看梅花，我們這邊有很豐富的林業歷史，包括有小火車的一個展示，那同時也可以，走走我們的健身步道，到了這個山上，能夠呼吸新鮮的空氣，然後能夠看看這裡有的一些鳥類，還有一些蝶類。」

園區內生態豐富，運氣好還能看到滯空盤旋的林鵰。估計花況還會持續綻放，民眾可要把握機會。

