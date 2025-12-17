愈打愈高？ 10大行政區房價上漲逾一成 「這區」勁揚56.5%





明日將迎來今年最後一次央行理監事會。央行自2024年第三季啟動第七波信用管制以來，全台房市買氣明顯降溫。然而，根據《591實價登錄》統計，七都各行政區去年第三季與今年同期房價相比，在打炒房政策上路滿週年之際，預售市場的房價漲勢仍未見明顯收斂，整體呈現「漲多跌少」的態勢。根據統計顯示，七都中仍有十大行政區房價年漲幅超過1成，顯示打炒房政策對抑制房價上漲的效果仍相當有限。

其中，新北汐止以驚人的漲幅奪下七都之冠。該區2024年第三季成交價為43.4萬元，至 2025年第三季已攀升至67.9萬元，年漲幅高達56.5%，大幅領先其他行政區。汐止因開發趨於飽和，新案供給有限，房價長期相對和緩，今年則在新建案「富都康莊」帶動下出現強勁補漲。該案緊鄰北市內湖，又具備捷運題材與地理優勢，成交價站上7字頭，在低基期與交通利多雙重推動下，房價展現強勁上漲動能。

緊追其後的是台南市東區，年漲幅達29.5%，成交單價由44.4萬元上升至57.5萬元。東區為台南蛋黃區，第三季受惠燙金地段的平實重劃區新案推動，新建案成交價站上6字頭，拉抬整體房價上揚。值得注意的是，房價高基期的北市，仍有兩個行政區入榜，分別為北投與中正，房價皆有2成以上漲勢，首先北投受惠輝達進駐北士科議題發酵，加上潤泰品牌效應，新案「潤泰之森」成交價突破150萬元，改寫區域新高。而中正今年第三季成交多集中於捷運東門站周邊新建案，該地段屬中正區核心高價區，推升今年房價達到每坪155.9萬元水準。

高雄市新興區則以24.9%的漲幅排名第四，成交單價由42.1萬元上升至52.6萬元。該區受惠新案「中山鉑悅」帶動，該案具地段優勢，加上主打精裝修，買氣熱絡，今年第三季成交件數超過300件，幾乎囊括全區成交量。在十大漲幅行政區中，台中市入榜數量最多，共占五席，其中漲幅超過2成的行政區包括西區與南區，兩者皆屬台中舊市區，生活機能成熟。西區第三季在豪宅交易帶動下，房價一年內上漲逾2成；南區則受惠十三期重劃區新案推動，該區坐擁捷運、台鐵交通便捷優勢，房價穩站6字頭。

此外，太平與大里年漲幅則接近2成，房價皆坐4望5。兩區均位於74號快速道路沿線，交通便利，加上房價相對親民，吸引首購買盤。其中，第三季由鉅建設於太平新光重劃區推案，品牌效應帶動區域房價上揚；而大里則因生活機能成熟，且有工業區大量就業人口支撐，房市表現穩健。最後，台中南屯區今年房價漲幅達16.3%。該區在豪宅建商與精華地段加持下，新案成交價突破9字頭，進一步推升區域房價水準。

整體而言，第七波信用管制確實使投資客明顯退場，短期內有效壓縮市場交易量，但房價在營建成本居高不下、剛性需求穩定，以及通膨預期等多重因素交織下，仍呈現「鐵板一塊」。反映打炒房政策雖成功抑制短期投機行為，但在平抑房價方面，仍面臨相當嚴峻的挑戰，明日央行理監事會的政策動向，將成為2026年房市走向的關鍵觀察指標。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

