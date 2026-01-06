愈晚愈冷！國健署示警3類人

▲除了長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響。（示意圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 近期冷氣團接連影響，全台氣溫自昨（5）日起下降，早晚也會更加寒冷。國健署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險。除了長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

國健署署長沈靜芬提到，戶外溫差容易造成血壓突然升高，民眾外出時務必做好保暖，而11日全台北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑，也提醒參賽者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。

廣告 廣告

國健署提供3大族群，包括長者、心血管疾病及三高風險族群，及戶外工作或活動的民眾低溫保健要點，協助民眾健康、安全過寒冬。

1.長者族群：長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件；無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。

國健署表示，先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

2.心血管疾病與三高高風險族群：三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

3.早出晚歸工作者與戶外活動族群：輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。

國健署也提醒，將參加馬拉松的民眾，因為賽事將於清晨低溫下進行，提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前也務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。

同時，國健署強調，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，如無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小磨坊出包！埃及進口「羅勒葉」檢出禁用農藥 食藥署攔5千公斤

男臉冒「小斑塊」以為痣！就醫揪出癌 醫揭1行為風險高

吃海鮮冒蕁麻疹！小心中毒 食藥署點名「3種魚」很危險