愈玩愈健康！雄獅揭旅遊新趨勢 樂齡族最愛這樣玩

因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊的樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」受好評，為慶祝成立7周年，25日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦「2025台灣樂活永續協會論壇」，邀集科技、旅宿、金融、運輸產業，共同擘劃永續旅遊的共好時代。

雄獅旅遊針對參團旅客的分析顯示，相較2019年國旅仍以1日遊為主流，樂齡族群在後疫情時代對「2日遊以上」行程的偏好明顯提高，截至今年，選擇多日遊的旅客占比已超過5成，代表以樂齡族為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求仍強勁。

台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，在「大人囝仔聚樂部」慶祝活動中，獲得今年「最愛七淘獎」的會員，1年累積參與行程近30次，徹底化身「國旅玩家」，其經歷也激勵身邊同樣年屆樂齡的朋友踏出家門，不僅在參團的同時結識新朋友，也在樂活漫步行程中促進身體健康。

黃信川認為，社會關懷是實踐永續的一環，協會成立7年來已服務超過50萬人次，面對少子化及超高齡社會，雄獅與協會的角色便是協助樂齡族從旅遊中獲得滿足，因此，「大人囝仔聚樂部」主打平日出發、天天出發的多日遊行程，成功創造市場熱度。

不僅旅遊行程滿足社交與心靈需求，黃信川強調，從「大人囝仔聚樂部」的參與者觀察，有不少人都是充滿活力的退休人士，因此期望未來透過台灣樂活永續協會開辦包括導領技巧、導覽解說技巧等樂齡人才培訓課程，媒合至有意願招募樂齡志工或員工的會員單位，讓樂齡族群能在旅遊過程中進行社會服務，豐富其人生體驗。

國立政治大學商學院教授別蓮蒂指出，後疫情時代的旅遊心理產生微妙變化，人們渴望擁有「透明泡泡」般的個人自在空間，同時也嚮往群體的溫暖；因此樂齡旅遊已不再受限於既有旅伴，更多人選擇在團體中享受「自在暢遊」的樂趣，透過旅行結識志同道合的新朋友，滿足社交與心靈的雙重需求。

台灣樂活永續協會傳遞樂活永續價值，雄獅也早已將永續價值做為營運核心，如今在旅遊市場趨勢劇烈轉變下，無論「大人囝仔」系列商品或強調永續觀光商品，都將成為台灣旅遊市場的新機會，也在過程中實踐合適工作與經濟成長、減少不平等、建立多元夥伴關係等聯合國永續發展目標。

身為運輸業者，國營臺灣鐵路公司總經理馮輝昇提到，今年成功取得環境部核發的「自強」、「莒光」及「區間」三類車種碳足跡標籤。在體驗設計上，臺鐵以經典便當與禮賓室作為「綠色誘因」，讓搭乘對號列車並入住永續認證旅宿的旅客可獲得實質回饋。此外，透過「鳴日號」、「海風號」等觀光列車，將在地食材、文化體驗與永續旅宿深度結合，證明低碳移動不僅是環境責任，更能轉化為高質感的深度旅遊體驗。

