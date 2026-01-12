愈關愈大尾！DRAM首季暴漲50% 這7檔「關禁閉」照噴：群聯衝天價

記者許雅惠／台北報導

受到高頻寬記憶體（HBM）需求大爆發影響，DRAM報價全面噴出，今（12）日記憶體股持續霸佔盤面焦點（圖／資料照）

AI浪潮真的太瘋狂，記憶體族群熱度完全壓不住，處置股甚至愈關愈大尾！受到高頻寬記憶體（HBM）需求大爆發影響，DRAM報價全面噴出，今（12）日記憶體股持續霸佔盤面焦點，即便多檔個股遭列分盤交易，資金照樣瘋狂湧入，股價一檔比一檔猛。

真的沒貨了！DRAM首季恐暴漲5成「前所未見」

根據市調機構集邦科技（TrendForce）最新報告，由於AI伺服器需求急速攀升，導致全球記憶體晶片供給嚴重吃緊。專家預估，今年第一季DRAM價格對比去年第四季，最高恐暴漲「5成」，漲幅堪稱前所未見！這股強勁的報價推力，也成為記憶體股價一路飆升、停不下來的最大推手。

關禁閉也沒用！7檔處置股「全線飄紅」

隨著股價短線急漲，記憶體族群也成為主管機關緊盯的對象，目前遭列處置股的名單已多達7檔，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）以及旺宏（2337）。

雖然「被關禁閉」，但今日這7檔個股全數開紅，氣勢強到擋不住！

群聯（8299）： 火力全開，盤中再度飆上1760元，寫下「歷史新天價」。

南亞科（2408）： 盤中強勢拉抬，漲幅一度超過5%，股價站上230元大關。

旺宏（2337）： 迎來分盤交易首日，股價依舊穩守60元高檔震盪。

法人看好：需求暴衝45% 漲勢才剛開始？

法人進一步分析，AI對高階記憶體的依賴度持續升高，尤其雲端服務大廠擴大資本支出，推估今年記憶體需求將年增45%，DRAM價格年增幅甚至上看84%！在「需求暴衝、供給吃緊」的雙重加持下，市場普遍認為，記憶體報價與股價短線內仍有續攻空間。

群聯（8299）今日股價表現（圖／翻攝自台新智多星）

