愉快動物餅搬上大銀幕 製作人盼打造日版玩具總動員

（中央社記者王心妤台北30日電）動畫片「愉快動物餅 大電影」11月7日將在台上映，電影從有47年歷史的愉快動物餅乾發想，製作人須藤孝太郎盼打造日本的「玩具總動員」，並找來Travis Japan成員松田元太配音。

根據電影公司提供資料，須藤孝太郎某次看到貼滿愉快動物餅的宣傳車而萌生做成動畫的想法，「利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的玩具總動員。」

團隊從零開始開發故事，導演竹清仁邀請日本知名綠葉演員池田鐵洋編寫劇本，池田鐵洋認為，愉快動物餅的角色都是餅乾的化身，也是人類最好的朋友，便將他們打造成偶像天團，「我想大獅長得那麼可愛卻有大頭症這種反差蠻有趣的，就從這個設定開始創作了故事。」

松田元太在日本宣傳時，特別稱讚為小天馬配音的高石明里，「她真的超級會唱，我平常都是要又唱又跳的，但她唱歌強到讓人超級嫉妒的程度，應該說我真的超嫉妒她，就是這麼厲害喔！」台灣版則由曾為「葬送的芙莉蓮」、「Kpop 獵魔女團」配音的張立昂獻聲，期待傳遞給觀眾溫暖的故事。（編輯：李亨山）1141030