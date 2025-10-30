《愉快動物餅》台日雙語同步登台 天團隊長大頭症鬧內鬨
【緯來新聞網】日本動畫電影《愉快動物餅 大電影》在編劇巧手下變身偶像天團。主角「大獅」的配音由Travis Japan的松田元太擔任，而美聲令人嫉妒的原創角色「小天馬」則由曾在《玻璃之心》中飾演歌手的高石明里配音。台灣配音版找來專業聲優陣容，由資深配音員張立昂擔綱大獅，賦予角色多層次英雄魅力，小天馬與大象則分別由張心藍為與李英吉配音，增添在地親切感。
《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾「愉快動物餅」做發想，超萌的動物們組成偶像團體「愉快動物餅」，在「甜品王國」人氣爆棚，卻遇上了大危機。電影在日本上映後，票房吸金7億日圓（新台幣約1.4億元），最近更宣布與三麗鷗合作，大獅、小天馬、大象等合體凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等超萌角色，推出各式周邊商品，消息一曝光便引發粉絲熱烈討論，摩拳擦掌準備搶購。
從國民餅乾變身話題電影得追溯到五年前，製作人須藤孝太郎某次看到貼滿愉快動物餅的宣傳車，對外型可愛又討喜的動物們產生興趣，他想說：「這如果製作成動畫應該會很有趣吧，利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的《玩具總動員》。」
編劇則由曾演出《圈套》、《爛漫》、《如果德川家康成為總理大臣的話》 等夯劇的最強綠葉演員池田鐵洋編寫劇本，他將可愛的動物們打造成偶像天團「愉快動物餅」，「這些動物們變成巨星，隊長大獅因為走紅變得有點大頭症，影響了團員間的關係。我想說大獅長得那麼可愛卻有大頭症這種反差蠻有趣的，就從這個設定開始創作了故事。」
除了愉快動物餅包裝上熟悉的大獅、大象、長頸鹿等動物角色外，電影打造了全新的原創角色「小天馬」（Pegasus），以優雅的歌聲和生動聲線塑造角色亮點，她的出現讓「愉快動物餅」團長大獅感到威脅。大獅由偶像男團「Travis Japan」成員松田元太配音，小天馬則由在《玻璃之心》也飾演歌手的新生代演員高石明里獻聲。片中高石一展歌喉，兩人在日本宣傳時，松田忍不住大讚：「她真的超級會唱！我平常都是要又唱又跳的，但她唱歌強到讓人超級嫉妒的程度！應該說我真的超嫉妒她！就是這麼厲害喔！」高石也對松田的配音讚不絕口，她說：「我和他錄音時是其他人聲音已經完成的狀態，那場戲是大獅與小天馬的談話，我聽著他的聲音，他厲害到讓我當時非常焦慮，但也因為能和他一起所以才能順利完成 。」電影11月7日日語版搭配台灣中文配音版本同步上映。
《愉快動物餅 大電影》大獅率領愉快動物餅成員們一起對抗棉花糖軍團。（圖／馬棋朵提供）
《愉快動物餅 大電影》主角「大獅」的配音由Travis Japan的松田元太擔任。（圖／馬棋朵提供）
《愉快動物餅 大電影》中的小天馬是電影原創角色，加入「愉快動物餅」後卻遭到俘虜。（圖／馬棋朵提供）
