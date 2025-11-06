「愉快動物餅」現蹤北捷中山站 台灣上映推特典

（中央社記者王心妤台北6日電）動畫片「愉快動物餅 大電影」將於7日在台上映，電影將日本國民零食「愉快動物餅」搬上大銀幕，片商將在北捷中山站市集設置人形立牌供合照打卡，每週也將推出資料夾特典。

日本國民零食變成電影，導演竹清仁邀請日本綠葉演員池田鐵洋編寫劇本。池田鐵洋表示，「愉快動物餅」的角色都是餅乾的化身，也是人類最好的朋友。他進一步將角色打造成偶像天團，「我想大獅長得那麼可愛，卻有大頭症，這種反差滿有趣的，就從這個設定開始創作了故事。」

「愉快動物餅 大電影」在日本上映票房已破7億日圓（約新台幣1.4億元），這次在台灣上映，片商特別在台北捷運中山站設置立牌，觀眾只要跟3個角色合照打卡，就有機會獲得特典貼紙。而上映前3週將有各5款不同動物餅造型的資料夾特典，提供粉絲蒐集。（編輯：張雅淨）1141106