意外出差外太空9個月！NASA太空人蘇妮宣告退休，一文帶你認識這位「傳奇女性」

國際太空站（ISS）曾在2024年發生震驚全球的受困事件，當時兩名隸屬於美國航太總署（NASA）的太空人蘇妮・威廉斯（Sunita Williams）與巴里・威爾莫（Barry Wilmore）在等待286天後，才被趕來支援的龍飛船（Dragon capsule）接回地面。時隔近一年後，這樁鬧劇的主角之一、資深太空人蘇妮正式宣告榮退，結束她長達27年的傳奇職業生涯，也讓這起太空受困事件，成為其職業生涯中最具話題的代表作之一。

廣告 廣告

現年60歲、來自俄亥俄州的蘇妮，父親是印度裔家庭、母親則是斯洛維尼亞家庭出身，高中畢業後申請進入海軍官校，獲得物理學學士。正式入伍後，隨即被送往海軍航空兵（Naval aviator）受訓，成為一位合格的CH-46「海騎士」直升機（CH-46 Sea Knight）駕駛。服役期間曾多次派駐海外，參與過包含沙漠風暴（Operation Desert Storm）的任務。

除了是直升機飛行員，蘇妮也先後取得V-22魚鷹機、CH-53海種馬和AH-1W「超級眼鏡蛇」（AH-1W SuperCobra）等多種飛行器駕駛資格。截至1998年，因為被NASA選中成為太空人之前，她累積3000飛行小時、並曾執飛過超過30種航空器。

以海軍上校退役的蘇妮，1998年進入詹森太空中心（Johnson Space Center）受訓，在NASA期間、一共執行過三次國際太空站任務，累計在太空停留時間，高達608天。而她職業生涯最特別的成就，是累積多達62小時24分鐘的艙外活動時數，至今仍是全世界「太空漫步」紀錄的女性保持人。

2024年6月6日，波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）在佛州成功升空。（美聯社）

而她的累計太空飛行時數，也在NASA歷史上留名，僅次於65歲的現役太空人裴姬・惠特森（Peggy Whitson），惠特森目前累計在太空的時間，已經來到695天7小時4分鐘。

新任NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在聲明中致敬蘇妮，讚揚她是人類太空飛行領域的先鋒，在此祝賀她榮退、這也是她應得的榮耀。

意外的長時間「太空出差」

如果將時間倒退回2025年，蘇妮一定想不到、自己這麼長時間的太空生涯，會在中後期遇上一個「全球知名」的爆紅意外。當時她與搭檔威爾莫、接下預設停留太空站一週的測試任務，要對由波音公司（Boeing）研製的Starliner飛船的安全性與運載能力進行測試，沒想到卻在抵達國際太空站後，飛船卻出現推進器故障與氣體洩漏，導致兩人因此被迫滯留太空長達九個月時間。

受困太空站長達9個月的NASA太空人威廉斯（右）與威爾莫。（美聯社）

NASA最終只能讓Starliner飛船空艙回航，另外委託SpaceX派遣龍飛船，在2025年3月前往太空站，把蘇妮與威爾莫平安接回地面。

突然的超長時間滯留太空，當初有不少研究擔心，蘇妮和威爾莫兩人，在長時間滯留在微重力環境狀態下，回歸地球後，可能得面臨復健挑戰，包含「重新學習與習慣」走路的感覺。事實上，在蘇妮之前，年齡稍微大一點的威爾莫，已於去年8月宣告退役，結束他25年的太空人生涯。

除了前述的經歷，蘇妮還在太空站留下一個特別紀錄，時間回到2007年，她成為首位在太空跑完馬拉松的人；她更在2012年，完成「太空鐵人三項」挑戰，利用固定單車、阻力重訓模擬游泳，以及跑步機，向外界展現其驚人的身體素質。

可諷刺的是，隨著參與測試任務的兩位當事人相繼退役，原本被NASA賦予眾望的波音Starliner飛船，迄今為止「前途卻依舊不明朗」。航太總署對外透露，Starliner飛船下一次太空任務，將回歸「無人測試」模式，必須先確保所有技術問題都獲得解決，才會考慮執行載人任務，避免再有無辜太空人遭受波及。

更多風傳媒報導

