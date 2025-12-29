意外墜谷！ 瓜地馬拉客運失控釀15死19人傷

中美洲國家「瓜地馬拉」發生一起嚴重交通事故，有一輛客運行經西部高速公路時，意外墜落旁邊的山谷，造成至少15人死亡，還有19人受傷。

中美洲國家瓜地馬拉西部發生嚴重交通事故，一輛客運行經泛美公路時突然失控，墜落公路旁山谷，造成至少15人死亡、19人受傷的悲劇。死者包括11名男性、3名女性和1名未成年人。事發地點位於索洛拉省，是一個因濃霧和陡峭地形而聞名的危險區域。瓜地馬拉總統已宣布全國哀悼三天，以悼念這起事故的罹難者。

這起嚴重交通事故發生在瓜地馬拉西部索洛拉省，於當地時間27日一輛客運行經泛美公路時發生。這輛客運原本卡在高速公路旁邊無法動彈，車上載有多名乘客，不料突然失控墜落公路旁的山谷。事故現場傳出救援車輛的鳴笛聲，救援人員緊急趕往現場展開救援行動。瓜地馬拉志工消防隊發言人Leandro Amado表示，他們確認這次事故造成15人死亡，包括11名男性、3名女性和1名未成年人。這個數字顯示事故的嚴重性，也突顯出這起交通意外的慘重傷亡。

事故發生地點是一個以濃霧和陡峭地形著稱的危險區域，這些自然條件可能增加了駕駛的難度和風險。救難人員在艱難的環境中，從殘骸中救出19名傷患，並緊急將他們送往鄰近醫院接受治療。這些傷患的情況目前尚未公布，但醫療團隊正全力搶救。瓜地馬拉總統對這起悲劇深表哀悼，宣布全國哀悼三天，以表達對罹難者及其家屬的敬意。然而，這起客運墜谷事故的確切原因目前仍有待相關單位進一步調查釐清，以避免類似悲劇再次發生。

