意外從在野變執政黨…中國裔日議員石平批政府親中獲民眾支持：就為針對石破茂競選，結果他跑了

近日中國裔日本參議員石平訪台，連番發表「台灣是獨立國家」等挺台言論獲得大量人氣，讓制裁他的中國相當不滿。石平今（9日）與好友、印太戰略智庫執行長矢板明夫上電台節目《新聞放鞭炮》受訪，他透露，自己參選就是「衝著石破茂去的」，沒料到當選不久後石破茂就下台了，也因自民黨與公明黨突然拆夥，後來與維新會搭上線，陰錯陽差從在野直接轉換變成執政黨。

談到參加維新會的原因，石平直言，他們這種人天生反骨，不可能去投靠執政黨，身有反骨的人就得去在野黨，會去維新會也是因為黨代表跟他比較熟識、思想理念接近，當時是他發email過去，表示想在維新會競選，黨代表就希望兩人聊看看有何想法，僅談五分鐘就答應了。

至於為何日本人喜歡一個反共的中國人，石平說，當時自己已經是日本人了，20年間也發表各種反共言論，得到很多日本民眾的贊同；矢板明夫補充，石平主要的論點，一個是批評習近平，另外更重要的是批評日本政府太親中，包括不支持台灣，尤其抨擊石破茂政權。



石平開玩笑稱：「我看著那個石破茂就煩了！」矢板明夫說，石平就是覺得石破茂太親中，所以出來選舉，沒料到剛當選就變成高市早苗，如果高市早當了首相，他根本沒必要出來選舉。



石平嘆：「我怎麼一當選，石破茂就跑了，我就是衝著你來的，你跑什麼？」他表示，那時真是陰差陽錯，當時自己是在野黨競選上的，一下又成了執政黨。



對此，矢板明夫也笑說，去年10月去東京跟石平喝酒時，他還是在野黨，還說要好好批評、監督政府；三天後再次一起喝酒時，石平就變成執政黨，成了被監督的人。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

