意外捲謝龍介舉槍爭議 「台灣槍王」廖英熙低調曝心聲

有「台灣槍王」之稱的高階玩具槍製作業者廖英熙，近日因國民黨副主席季麟連「贈槍」給國民黨台南市長參選人謝龍介，引發社會高度關注。對此，廖英熙私下透露「不想被捲入政治紛爭」。

據了解，廖英熙的人脈並非僅限單一政黨，他與現任總統賴清德有著長年的交情，早在2023年賴清德參選總統期間，廖英熙就曾在臉書貼出多張賴清德老家內部照片。

廖英熙經營的玩具槍工廠，一年生產超過10萬枝高階玩具槍，甚至還被台灣陸軍跟美國西點軍校，拿來當訓練用槍，更外銷到德國、日本等國家。

廖英熙於今（2025）年12月24日在新出版的《滿槍熱血廖英熙：精采人生 偉大使命》一書中，回顧自己即將邁入72歲的人生新階段，選擇心存善念，並表達願意為台灣承擔更多責任與代價，希望台灣能避開危險、化危機為轉機。他也強調，個人力量有限，因此希望將自己一生的經驗與機遇分享給年輕世代，勉勵不要為失敗找藉口，而是要用心尋找成功的契機。

民視新聞記者以電話連繫廖英熙，他表示與季麟連是軍中的學長學弟關係，早年即有交情，每年都會贈玩具槍給學長季麟連，但沒想到「槍枝」會出現在選舉造勢場合，引發熱議，並低調表示，希望不要捲入政治紛爭。

被稱為「台灣槍王」的廖英熙。（圖／民視新聞）





