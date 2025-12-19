意外搭上便車！無尾熊誤闖公車引關注 獲救平安野放

無尾熊。（示意圖／翻攝自pixabay）





澳洲布里斯本日前發生一起罕見又溫馨的動物救援事件。一隻野生無尾熊夜間誤闖市區道路，甚至一度「搭上」公車，緊緊抱住扶手，可愛模樣引發關注。所幸在熱心公車司機與動保單位協助下，無尾熊順利獲救，最終平安重返自然棲地。

一隻可愛的無尾熊緊緊抱著公車扶手，一臉無辜，模樣又萌又乖。13號晚上，一名布里斯本City Glider，公車司機行經市區時，突然看到一隻無尾熊在車陣中穿梭，擔心牠一旦失足，恐怕會跌落到車道，司機立刻停車上前查看。

廣告 廣告

美聯社記者：「擔心這隻動物可能有生命危險，司機爬上分隔島路燈桿把這隻有袋類動物抱下來，並把牠帶進自己的車內。」

為避免無尾熊受驚失控，司機先用外套輕輕遮住牠的頭部，再小心翼翼將牠抱起，暫時安置在公車上。這隻無尾熊，就這樣意外搭上便車，乖乖等待動保人員前來接手。

之後牠被取名為「佩利」，經過檢查確認沒有受傷，入院不到24小時，就獲准野放。目前它已經重新回到樹林中，恢復正常覓食與生活。

更多東森新聞報導

樂天小熊餅乾大升級！365款全新英文圖案陪你吃、學、玩還能抽澳洲大獎

殘忍！澳洲政府「直升機狙擊」無尾熊 聲稱「是為牠們好」

多圖／澳洲政府派「狙擊手」撲殺700隻無尾熊引撻伐

