「意外曝光籃籃有男友！」小禎談爸胡瓜遊戲失手碰胸部 坦言有私下通話：我屬於大義滅親型

胡盈禎（右）出席W.SHOW十週年記者會，被問到爸爸胡瓜在節目遊戲上觸碰到籃籃（左）胸部一事。（翻攝自instagram/lan0716；facebook/胡小禎）

近日胡瓜因在《綜藝大集合》節目上玩遊戲時觸碰到籃籃胸部，遭粉絲網友炎上。而胡瓜的女兒胡盈禎（小禎）今（19日）出席W.SHOW十週年記者會時，也首次回應爸爸在節目中的尷尬插曲，除了透露胡瓜為此有些難過外，還不小心爆料出籃籃有男友一事。

籃籃與胡瓜的互動有受影響嗎？

胡瓜與籃籃今日也一同在桃園錄製《綜藝大集合》，互動仍十分熱絡，但胡瓜低調未接受媒體採訪。小禎表示，她曾私下打電話給胡瓜，「籃籃就等於他乾女兒，跟籃籃跟她的男朋友這麼好，他昨天有點難過，覺得怎麼事情演變成這樣？」

胡瓜如何處理尷尬？

小禎強調，胡瓜平時在節目中非常注意避嫌，「他昨天也講，因為節目很多啦啦隊，找別人示範不恰當，因為籃籃在身邊待這麼久，他覺得跟她有默契，找她示範遊戲最適合。」

意外曝光籃籃有男友？小禎反應逗趣

當媒體現場追問籃籃的感情狀況時，小禎一臉茫然，搞笑轉頭不回，意外讓籃籃有男友的消息浮上檯面，瞬間引起現場討論與網友熱議。

然而小禎也暖心補充，「如果籃籃真的不舒服，我一定站在女生這邊，我屬於大義滅親型的，希望籃籃沒有不舒服。」她強調，這次事件只是遊戲失手，沒有惡意，並呼籲尊重當事人感受。

是否會刪除「坐氣球」遊戲挑戰？

小禎認為應由製作單位評估，「如果遊戲真的有危險性，就應該刪除。」她同時分享自己的看法，「遊戲操作本身很難著力，平時工作也難避免肢體碰觸，重點是尊重與安全。」

