意外洩密！YOASOBI巡演驚見台北！2026大巨蛋開唱「日期外洩」

記者林汝珊／台北報導

YOASOBI今年 2 月才在台北小巨蛋開唱。（圖／好玩國際文化提供）

日本組合 YOASOBI 今年 2 月才在台北小巨蛋連開兩場演唱會，一開票門票即秒殺，展現超高人氣。日前官方宣布將展開全新「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027」亞洲巡演，名單中也包括台北，而台北大巨蛋的維基百科更出現疑似演唱會日期，意外洩密。

YOASOBI新巡演，名單中也包括台北。（圖／記者趙于瑩攝影）

YOASOBI 在 11 月 30 日於日本沖繩開唱時，於演出的最後公開最新巡演計畫，將於大阪、名古屋、札幌、福岡、東京等 5 座日本城市開唱，並前往海外 5 城市，其中也包含台北。

雖然官方尚未公布台北站的正式時間與場地，但有眼尖的網友發現，台北大巨蛋的維基百科條目上出現疑似 YOASOBI 的演唱會資訊，日期寫著 2026 年 5 月 16 日，引發熱烈討論。

