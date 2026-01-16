意外解鎖的美味！富山魚津散策：造訪日本唯一的海市蜃樓之鄉，品嚐Tabelog百名店拉麵

日本富山縣魚津市 ｜ラーメン はじめ家

說來有趣，來日本近200次，但一直沒去過國人熱門的景點黑部立山，或者應該說我一點想去的衝動都沒有，結果卻因為一碗tabelog百名店的拉麵，加上坐過頭的烏龍，意外在黑部駅下了車（意外的荒涼），倒也又解鎖了一條鐵道「あいの風とやま鉄道」。

結論：避開用餐時間完全不用排隊，店裡只有三四位客人，點了家系招牌加了萬能蒽，湯頭像是䐁骨醬油，但和京都、山陽一帶的又有明顯區別，背脂的香看不到，但入口濃厚，前五名都堪稱美味，而後便是難免的鹹，麵條是中捲個人沒有太多好惡，叉燒頗大片，外皮帶著誘人的微煙燻，肉的口感介於傳統叉燒和火腿肉間，大致上算是蠻好吃的一碗拉麵。

廣告 廣告

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

ラーメン はじめ家位於可能比較少人會去的魚津市，交通方面有兩個選擇，一是「高山地方鐵道本線」(新魚津站)，和我這次搭乘的「あいの風とやま鉄道」魚津站，兩個車站相去不遠，鐵道迷可以左去右回，體驗一下不同鐵道的風情。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

沿途的雪景蠻漂亮的，立山連峰若隱若現。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

魚津車站車站完成於1908年11月16日，直到1910年前一直是北陸線的終點，而後「北陸線」繼續往東延伸至泊車站。2015年北陸新幹線長野車站至金澤車站之間路段通車後，西日本旅客鐵道的站舍隨著北陸本線上位於富山縣內的路段，一同被移交給愛之風富山鐵道。每日上下車的人數為2500-300人之間。一下車站我有一點驚訝，比原本想像來的繁榮一點，最少比隔壁的「黑部」好多了(笑)

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

本來以為魚津和uo有什麼關系，查了一下好像是魚津市英文名字「Uozu」的諧音梗....然後，據說這裡是日本最容易看到海市蜃樓的地方，尤其是每年的4月到6月間，相關資料可以參考魚津埋沒林博物館的官方網站。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

看了一下google map顯示「ラーメン はじめ家」巴士和步行的時間都大約是20分鐘左右，於是選擇散步前往，順便多看這座可能一輩子只會來這麼一次的城市幾眼。水溝蓋是魚津的市花「豔紅鹿子百合」，每年七八月是賞此花的季節。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

途中看到バイ飯的logo，查了一下這是魚津市的名物，是一種魚津常見以魚津バイ貝做成的漁夫飯。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

ラーメン はじめ家在富山非常有名，主因它是橫濱家系総本山吉村家の直系のお店。在日本拉麵有所多派系，如北海道最有名的「札幌すみれ系」、以大份量為主的「二郎系」、沾麵代表性的「大勝軒系」，當然還有國人比較熟知，台灣也有的「橫濱家系拉麵」一般簡稱「家系」，家系指的是1974年創業的「吉村家」為起源，所延伸出來的拉麵店，主要的湯底為豬骨醬油拉麵。當然，富山如今最有名的拉麵，應該是所謂的「黑拉麵」。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

家系拉麵據說全日本有超過1500家，其中「吉村家」「本牧家」「六角家」這三大派系有家系拉麵御三家之稱，而ラーメン はじめ家之所以受拉麵控推崇乃因它是創始店「吉村家」的直系，在富山有近30年的歷史，入選2024/2025年東日本拉麵百名店。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

行前，富山友人建議我避開用餐時間，尤其是假日可是人滿為患，甚至大排長龍。用餐規距就是先填候位單，然後買食券，接著就是等店家叫號。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

用餐空間以拉麵店來說算是不小，加起來有近20個位子，店員和拉麵師傅算是蠻親切的，對於拍照的需求也只是說不要拍到其他客人都ok。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

這裡的拉麵選項意外不少，雖說多半是以家系的豚骨醬油為主。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

最後我選了家系招牌加了萬能蒽，價格大約都在800-1000間。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

桌上有許多調味料，都是自家研發的，除了拉麵醬油外，特別是加了大蒜的醋和吃了不會口臭的蒜泥、辣醬和辣味噌。所謂的行者大蒜（行者ニンニク)其實不是大蒜而是一種香氣濃郁帶蒜味的山菜，北海道特別是道北稚內利尻島最為有名。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

湯頭像是䐁骨醬油，但和京都、山陽一帶的又有明顯區別，背脂的香看不到，但入口濃厚，另外就是隱隱然的蒜香，這一碗這湯頭可以進入我的豚骨前五。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

麵條是中捲個人沒有太多好惡，但咬勁、麵香都還不錯。配料除了海苔外，還有菠菜。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

叉燒頗大片，外皮帶著誘人的微煙燻，肉的口感介於傳統叉燒和火腿肉間，雖然沒有什麼油質，但我還蠻喜歡的。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

是說，這個大蒜吃完有沒有臭味我不是很肯定，但的確很香而且不會有什麼辣度。

日本富山縣魚津市｜ラーメン はじめ家

ラーメン はじめ家(官網):富山県魚津市吉島67-1，電話:+81 765-23-1789，營業時間:11:00-22:00(星期一休)

文章來源：小虎食夢網