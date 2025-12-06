意外驚喜！粉絲高雄迎韓星 竟接機「百萬YTR」本人嚇傻：花惹發

大批粉絲到小港機場接機，沒想到現身的竟是百萬YTR「異色檔案」DK。（翻攝自IG）

高雄世運主場館今（6日）舉行K-POP、韓劇年度娛樂盛事AAA亞洲明星盛典，包含朴寶劍、IU、潤娥、Le Sserafim等知名韓星和團體都將出席，讓不少粉絲相當期待。近日外國藝人們陸續抵達高雄，昨有大批粉絲在小港機場等著接機，怎料走出來的竟是擁有百萬訂閱大咖YouTuber「異色檔案」DK。

大批粉絲來接誰？ AAA移師台灣出席陣容超亮眼

AAA首次移師台灣，韓國當紅藝人們為此來到高雄出席頒獎典禮，昨陸續搭機來到小港機場，包括團體IVE、LE SSERAFIM、CORTIS、Stray Kids、MONSTA X、RIIZE，以及潤娥、朴寶劍、惠利、車珠英、秋泳愚，還有要擔任7日登場的音樂節「Acon 2025」主持人的i-dle舒華、李濬榮等人，出席陣容相當驚人，大批粉絲們一早就來到機場守候，等著迎接偶像到來。

粉絲接機竟見百萬網紅 連他自己也嚇到

然而有網友分享，正當大批粉絲在入境大廳等著看藝人走出來時，現身的竟然是132萬YouTuber「異色檔案」DK！DK見到全場滿滿人潮也瞬間嚇傻，脫口說出：「花惹發」，網友也笑說：「接到DK是三小笑死」，吸引13萬人按讚，眾人見DK的反應直呼可愛又好笑。

DK近日和老婆在福岡旅遊。（翻攝自IG）

DK自己也在IG拍片還原當時的情況，直呼好崩潰！他透露這幾天和老婆到日本福岡旅行，完全不知道小港機場有很多粉絲正在為大咖韓星接機，當他回國一出海關，瞬間看到很多警察和記者圍繞，同時感受到機場的氛圍很不一樣，空氣充滿興奮的情緒並傳來尖叫聲，他就有猜到大概是有明星要來。

被大批粉絲震驚 想趕快逃離反被熱出

不過由於他們的班機延誤20分鐘，讓接機的司機等很久，他也很想趕快回家吸貓，於是沒想太多、一直往前走，怎料一出機場大廳，「天吶！我只看到滿滿人潮，視線、手機、攝影機都往自己的方向湧過來」，但他知道大家要照的是大明星而不是他，他只是覺得自己好像無意間亂入一個場合。

DK被粉絲認出狂喊名字，直呼自己像是一隻迷路的小鹿斑比。（翻攝自IG）

然而DK在混亂中聽到有人認出他，他想說大家是來看大明星的、不好意思打擾大家，只想趕快跟上老婆的腳步離開現場，沒想到有人認出他、大喊「DK」之後，很多人也跟著狂喊他的名字，「我差點昏倒！我怕死了！我嚇死了！我就是一個在森林迷路的小鹿斑比」，因此在極度震驚的情況下說出「花惹發」。

DK還說，他甚至沒有意識自己脫口說了這句話，是看到有人分享影片才發現，他感謝那些一起喊他名字的人真的很熱情，「不過我要說，你們真的很調皮、真的很鬧，嚇死人啊！」

