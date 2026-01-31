意外！海冰消融「北極熊反變壯」 長胖又健康

長久以來，保育學界擔憂全球暖化，北極海冰減少，會讓北極熊提前滅絕，但最新研究顯示，北極海冰縮減同時，部分北極熊反倒長胖，比過去更健康。

海冰消融「海豹集中冰面」 提高北極熊捕獵效率

挪威極地研究所聚焦挪威斯瓦巴群島地區的成年北極熊，分析1992年到2019年期間，多達770隻熊、共1188筆身體測量紀錄，發現這些熊身上的脂肪儲備增加，這在北極熊身上是良好健康的指標。

挪威極地研究所阿爾斯指出，「這是很正面的現象，多項研究顯示北極熊維持肥胖很重要，如果雌熊體重掉到一個水平以下，就會無法生育。」

研究同時觀察同時期週邊巴倫支海地區每年的無冰天數，27年間，無冰天數增加100天，也就是每年增加約4天，但成年北極熊的平均身體狀況，卻在2000年後改善。

研究推測，群島上的馴鹿和海象等大型獵物的數量可能回升，另外海冰消融，海豹也可能集中在較小的冰面上，提高北極熊捕獵的效率。

海冰流失仍具危機！ 北極熊被迫長途跋涉獵食

不過，阿爾斯認為，這會有一個臨界點，相信未來在某個階段會看到北極熊開始變瘦，好消息是我們還沒到那一步，壞消息是終究會有那麼一天。

研究團隊強調，全球暖化的生態危機仍然不可忽視，因為隨著海冰流失，北極熊將被迫走更長的距離才能到達獵食地，未來需要進行更多研究，深入了解不同北極熊族群如何因應暖化的衝擊。

