意大利冬奧會怎麼也有美國ICE？

（德國之聲中文網）為即將開始的米蘭冬奧會，意大利周四（1月29日）向各方詳細說明了本次體育盛事安保計劃，其中尤其強調，雖然有消息稱美國移民和海關執法局（ICE）人員會在奧運期間現身意大利，以協助保護美國代表團的安全，但是意大利對米蘭冬季奧運會的安保事宜全盤掌控。

對意大利而言，本屆冬奧會是迄今為止在管理安全層面上最復雜的一次，賽事從2月6日開始，直至22日結束，全程將在米蘭和科爾蒂納丹佩佐兩大城市舉行。3500名運動員參加賽事，預計將迎來200萬游客，僅在米蘭聖西羅球場舉行的開幕式將會有6萬觀眾親臨現場。

ICE去意大利干什麼？

意大利內政部長皮安特多西（Matteo ‌Piantedosi）周四告知，冬奧會的安保行動包括現場部署、情報預防以及專門為賽事設立了24小時網絡安全控制中心。

廣告 廣告

奧運期間，約6000名執法人員負責多個場館的安全工作，包括3000多名警察、約2000名憲兵以及800多名稅務警察，其中米蘭將部署規模最大的警力。此外，場館附近設立禁飛區以及限制出入的區域。

美國代表團將高規格參加本屆冬奧會，由副總統萬斯和國務卿盧比奧親自領銜。美國國務院周二表示，像以往的奧運會那樣，多個聯邦機構，包括美國移民及海關執法局（ICE），將協助保護出訪的美國公民。路透社寫道，參賽國家自帶安保人員並非罕見。

ICE和美國邊境巡邏隊在執行特朗普總統的移民政策時，粗暴執法，尤其在槍殺了兩名美國公民後，受到國內的強烈批評，抗議不斷，公開的很多畫面也震驚了意大利民眾，ICE由此也成了臭名昭著的詞匯。

ICE人員留在使館領館內，不到比賽現場

為此，意大利內政部發布聲明強調，ICE的工作人員只在美國駐意大利的外交機構內工作，例如米蘭總領事館，而不會出現在場館。聲明指出，“意大利境內的所有安全行動，一如既往，完全由意大利當局負責和指揮。”

美國駐意大利大使J·費爾蒂塔（Tilman J. Fertitta）在X網站上發帖寫道，ICE將通過國土安全調查局（HIS）參與其中，但其角色“嚴格限於提供咨詢和情報，不參與任何巡邏或執法活動”。“在奧運會期間，HIS的刑事調查人員將貢獻他們的專業知識，提供有關跨國犯罪威脅的情報，重點關注網絡犯罪和國家安全威脅。”

ICE隸屬於美國聯邦國土安全部，特朗普第二次入主白宮後下令大量抓捕和遣返移民，ICE在其中扮演了重要角色。一年以來，ICE的人員據悉擴充了一倍。ICE下分兩個職能部門：HIS（國土安全調查局）和ERO（移民執法/遣返）。簡單而言，HIS作情報調查工作；而ERO是執法部門，行使警察職責。

美國駐意大利大使的言論實際上在說，美國明尼蘇達州街頭發生的暴力執法情形在意大利冬奧會期間不會上演，雖然都被稱作ICE，但不是一個部門的。

意大利外長：“這不是納粹黨衛軍要來”

遺憾的是，以上保證說辭並未平息意大利民間湧現的批評之聲。極左翼工會USB呼籲2月6日在米蘭市中心舉行“ICE OUT”（ICE滾出去）集會。集會時間與奧運會開幕式是同一天。與此同時，反對黨和左翼團體計劃於本周六（1月31日）舉行抗議活動。

米蘭市長薩拉（Beppe Sala ）周二在接受意大利電台采訪時表示，“這是一支殺人民兵，當然，米蘭不歡迎他們。”

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）不小心將ICE同德國納粹黨衛軍放到了一起，為了緩和緊張，他對記者說，別擔心，“這不是納粹黨衛軍要來了。”

米蘭人力資源工作者英格裡亞（Emanuele Ingria）則告訴路透社，他對ICE特工在意大利活動“非常擔憂”，“我認為，我們現在不需要這種東西，尤其考慮到美國正在發生的事情。他們簡直就是一支游擊隊，我不喜歡。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社等)