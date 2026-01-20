意大利時尚大師華倫天奴辭世 享壽93歲

派特蘿與華倫天奴於2009年紀錄片《華倫天奴：最後一位皇帝》加州西岸首映會上合影。 [Reuters]

意大利（義大利）時尚設計師華倫天奴（Valentino Garavani，范倫鐵諾 ）於93歲高齡辭世。

作為二十世紀時尚界的巨擘，華倫天奴的作品曾受到伊莉莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）、南希·雷根（Nancy Reagan）、莎朗·史東（Sharon Stone）、茱莉亞·羅伯茲（Julia Roberts）以及葛妮絲·派特蘿（Gwyneth Paltrow）等名人青睞。

他於1960年共同創立華倫天奴時裝品牌，並與喬治·阿曼尼（Giorgio Armani）及卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）並駕齊驅，屹立於時尚巔峰。

華倫天奴與詹卡洛·賈梅蒂（Giancarlo Giammetti）基金會於社交媒體Instagram發佈聲明：「他於羅馬的家中安詳辭世，沐浴在家人深深的愛意之中。」

該基金會表示，華倫天奴將於1月21日至22日在羅馬米尼亞內利廣場設靈堂供人弔唁。

基金會亦透露，追思彌撒將於翌日（1月23日）在羅馬天使與殉道聖母大殿舉行。

1932年5月出生於義大利倫巴第（Lombardy）的華倫天奴，以其華麗、奢華且雍容的时装系列聞名於世。

年僅17歲時，他移居巴黎，在巴黎時裝公會學習，其後曾師從雅克·法斯（Jacques Fath）、巴倫夏嘉（Balenciaga）、讓·德賽（Jean Dessès）及蓋·拉羅什（Guy Laroche）等設計大師。

他受西班牙之旅啟發創造了招牌色「華倫天奴紅」（Valentino red），推出標誌性的「嘉年華禮服」（fiesta dress），將品牌推向全球。

此色對華倫天奴品牌意義非凡，以致於2008年其最後一場系列秀中，所有模特兒於謝幕時皆身著紅裙。華倫天奴曾為瑞典瑪德蓮公主於2013年6月嫁予英美金融家克里斯多福·奧尼爾時，設計婚紗。

2023年12月，他於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行的英國時尚大獎中，榮獲傑出成就獎。

華倫天奴的創作，使他成為賈桂琳·甘迺迪·奧納西斯等名媛的首選設計師。 [AFP via Getty Images]

華倫天奴1997年與英國模特兒暨女演員伊莉莎白·赫莉（Elizabeth Hurley）在紐約餐廳合影。 [AFP via Getty Images]

英國時尚雜誌《風尚》（Vogue）前總編輯舒曼（Alexandra Shulman）接受BBC 訪問時表示，華倫天奴的每一個元素皆「象徵著魅力與奢華」

「這是令人悲傷的消息，因為他是當代最後一位偉大設計師之一。我認為他的主要貢獻，便是成為人們心目中時尚設計師的典範。」舒曼說。

她稱：「華倫天奴並不那麼在意自己是否最前衛、最潮流的設計師，他只想創作美麗的服裝——而那些服裝確實美麗無瑕。」

「他亦長久保有名人客戶，從賈桂琳·甘迺迪等人在喪期內身著華倫天奴作品，即可見一斑。」

舒曼列舉過去15年來大力支持華倫天奴設計的眾多好萊塢巨星，包括派特蘿、妮可·基曼及珍妮佛·洛佩茲。

「他晚年的成功，亦得益於紅毯效應的興起，因為那正是他的服裝所擅長的領域。」舒曼補充道。

「那些並非適合辦公室的隨便套裝——而是真正華美絕倫的禮服。」