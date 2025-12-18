意念控輪椅！陸腦機突破 機器狗替身取外送

人工智慧與腦機介面技術正快速發展，大陸在腦機介面領域取得突破性進展，使癱瘓患者能夠僅靠意念控制輪椅和機器狗，大幅改善生活品質。這項技術透過神經數據壓縮，使腦控反應速度比人體自然神經通路更快，達到75毫秒，比人體自然神經通路的200毫秒快許多。與此同時，台灣科技業者因憂慮AI技術外流，已婉拒與大陸合作，轉而尋求與日本在AI領域的合作機會。

癱瘓患者靠意念操控機器狗拿外送。（圖／東方衛視）

據上海東方衛視報導，大陸腦機介面技術實現重大突破，一名頸部以下完全癱瘓的患者在植入腦機介面系統後，僅花兩到三週的訓練時間，就能夠透過意念控制輪椅移動，甚至可以一邊聊天一邊操作。這位患者三年前因跌倒導致頸部以下完全癱瘓，今年6月接受了腦機介面系統植入手術，術後恢復情況令人驚喜。

更令人驚嘆的是，這位患者還能夠利用機器狗作為自己的替身，透過機器狗前端的攝像頭看到外界，並控制機器狗幫忙取外送餐點。大陸中科院腦科學與智慧技術組長趙鄭拓表示，患者可以利用機器狗的攝像頭看到機器狗所見的世界，讓機器狗成為自己身體的替身，代替自己去遠處拿快遞等物品。

在技術層面，大陸腦機技術取得重大突破，透過神經數據壓縮技術，使腦控反應速度比先前快了15%到20%。趙鄭拓解釋，人體自然神經通路的延遲約為200毫秒，而他們現在可以達到75毫秒就將訊號傳遞到外部設備，這讓使用者感覺控制外部設備比控制自己的肢體還要快。

腦機介面與人工智慧的深度整合，使得透過演算法解碼更複雜的神經訊號成為可能，大陸正加速將實驗室的研究成果推向實際應用。然而，隨著技術發展速度加快，相關的風險與界線問題也日益受到關注。

日本NHK報導指出，面對高度敏感的核心科技，台灣企業已婉拒與大陸合作，轉而尋求與日本的合作機會。一位台灣AI企業人員表示，他們希望能在日本找到具有潛力的公司進行合作。另一位台灣AI企業人員也表示對與日本企業進一步交流很有興趣。台灣企業之所以做出這樣的選擇，主要是擔憂技術外流和供應鏈受制，因此選擇與制度和價值觀更接近的日本重新建立跨國合作關係。

