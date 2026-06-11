意想不到的復甦！荷莫茲海峽關閉 埃及蘇伊士運河運輸量成長近30%

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商業內幕（Business Insider）報導，荷莫茲海峽因美伊衝突而被關閉，促使能源運輸轉向紅海航線，埃及蘇伊士運河收入迎來意想不到的復甦。

埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）新數據顯示，4月經過蘇伊士運河的油輪數量激增，使運河收入來到2024年以來最高水平。4月共有529艘油輪經過蘇伊士運河，比去年同期增加28%。彭博報導，蘇伊士運河整體航運流量也增加，通過該運河的各類船隻一共1128艘，比去年同期增加14%。

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荷莫茲海峽關閉讓全球能源貿易受到嚴重干擾，主要生產商被迫尋找替代航線，轉向紅海以及連接紅海和地中海的蘇伊士運河。

航運模式改變已反應在埃及財政收入上。蘇伊士運河4月收入達4.19億美元（約台幣132.5億元），比去年同期增加27%。這是2024年稍早葉門叛軍「青年運動」襲擊紅海商業航運船隻以來最佳單月表現。

蘇伊士運河收入與旅遊業、海外僑匯及天然氣出口，是埃及經濟支柱。然而，埃及當局估計，過去2年，與紅海局勢不穩相關的航運中斷，已使該國損失至少90億美元（約台幣2847億元）收入。

儘管近期蘇伊士運河航運有所復甦，但仍低於歷史常態。CAPMAS數據顯示，2023年4月有超過2300艘船通過蘇伊士運河，幾乎是今年4月的2倍。

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