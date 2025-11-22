意有所指？賴清德發文緬懷「徐蚌會戰」烈士黃百韜將軍
總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
總統中午在臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。
他說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
總統指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。
他表示，回顧這段戰爭，讓人省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。
總統說，應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
總統表示，現在國人能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，國人都應該珍惜。
總統說，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。（文/中央社）
