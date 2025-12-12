意法半導體科技日登場！聚焦AI智慧移動四主題、像準電源成兵家必爭之地

意法半導體科技日登場。資料照



意法半導體（ST）第二屆 ST Taiwan Techday在台北登場。ST表示，台灣是AI供應鏈中心，數據中心投資也將從2024年的18.5億美元一路成長至2030年的29.4億美元，其中電源更是兵家必爭之地，今年以科技日以「科技始之於你（Technology Starts with You）」為主題，展現 ST 技術如何串連人、系統與智慧，聚聚焦 AI、智慧移動、永續電力與邊緣智慧四大主題。ST Taiwan Techday 將作為推動合作的重要平台。

AI 運算、電動化移動、永續能源管理與邊緣智慧正快速重塑全球科技版圖。身為全球垂直整合製造商（IDM），ST 以前瞻性投入推動技術演進，包括 SiC MOSFET、GaN 功率元件、eSIM、NFC 等可信任安全技術，以及支撐次世代系統的先進處理與感測平台。

今年活動聚焦四大主題，反映產業的重要推動力量。智慧移動領域將展示 ST 完整的車用產品組合，包括支援乙太網路環形架構與 AI 區域控制的 Stellar MCU 平台、最新四頻車用 GNSS 晶片組、車內影像與 MEMS 感測技術，以及 ST 在 SiC 功率元件上的領導地位，提供新世代電動車架構所需的效率與可靠度。

今年活動展出超過 30 款應用方案，涵蓋 AI 伺服器電源與散熱、電動車技術、MEMS 與影像、邊緣 AI 平台、智慧建築與工控系統、安全連線與高速無線通訊等領域，呈現 ST 技術如何轉化為具體應用，並支援多元市場的長期永續發展。

在電源與能源領域，生成式 AI 帶動資料中心對高功率、高效率電力架構的需求持續攀升。ST 將展示其在先進電源技術上的布局，包括 SiC 與 GaN 元件於高電壓、高功率密度電力轉換的應用，凸顯 ST 在支援 AI 伺服器世代的關鍵角色。

雲端連網與自主裝置主題將呈現 ST 在邊緣運算與可信任連線的最新發展，包括具備 AI 加速能力的 STM32N6 與 STM32MP2 平台、AI 手勢辨識機械手、人型機器人雙馬達 FOC 驅動、ToF 深度感測與智慧感知等應用；未來也將出現能兼顧日常生活的解決方案，透過運用智慧型高重力慣性測量單元 （High-g IMU）和生物感測器，進行監測與提供安全防護。ST 在 eSIM 與 NFC 領域的技術優勢，也強化了裝置身分驗證與邊緣到雲端之間的資料交換品質，為自主與連網系統奠定穩固基礎。

ST 與六大代理商也將展示跨 AI 伺服器電力、智慧建築能源管理、工廠自動化以及機器人領域的系統級整合方案，展現 ST 與台灣科技生態系共同推動創新的決心，並以可直接導入的軟硬體與參考設計協助客戶加速產品開發。

ST 表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，ST Taiwan Techday 也成為推動合作的重要平台，匯聚客戶、合作夥伴與開發者，共同探索科技如何源於人、並在協作中持續向前。

