意見書非司法定論 何謹言：法治社會應尊重法院最終判斷
近來，市場上對新華泰富董事改選一案出現多種聲音，其中有股東委託三位學者撰寫法律意見書，主張公司在董事提名過程違反公司法，並進一步推論應由低得票候選人遞補當選。對此，律師何謹言認為，有必要從法律專業角度澄清，學者意見書雖具參考價值，但並非司法定論，更不能被視為具拘束力的法律文件。
律師何謹言表示，法律意見書可作為理論探討或司法參考依據，但其效力止於學理層次。除非經主管機關正式採納，或於訴訟中成為法院判決引用的理由之一，否則該意見並不具有法律拘束力。法院在審理案件時，得參酌不同法學見解，但最終仍須以事證、法條及司法見解為判斷依據。若將任何一份私人委託的法律意見書視為司法結論，將違背司法獨立與程序正義的原則。
何謹言指出，法律意見書的性質取決於委託關係。由股東或當事人委託撰寫的意見書，目的通常在於為特定主張尋求學理支持，其本質屬於「私人法律意見」，並非監管機關或法院所委託的鑑定報告。此類文件可供討論，但不能直接作為行政或司法裁判的依據。倘若在訴訟進行中，當事人對外大量引用或釋放此類文件，易造成社會誤解，甚至被誤認為具官方效力。
何謹言說明，新華泰富相關案件尚在司法程序中，最高法院僅發回智慧財產及商業法院補充審理，並未就公司提名程序或董事當選效力作出確定判決。在此階段，以任何單方文件或媒體報導作為「法律定論」皆屬不當。法治社會的核心精神在於尊重程序與判決結果，而非讓社會輿論先行取代司法審理。
何謹言主張，企業經營爭議應透過法律程序解決，所有主張均須經法院審理後方能定讞。法律人的責任在於提供清晰的制度解釋，而非為特定陣營背書。若以法律意見書作為輿論戰工具，不僅損及法律公信，也可能對資本市場的信任造成長遠傷害。
何謹言呼籲，真正的法治精神，應是讓法官依據法律與事實作出最終判斷，而非讓媒體或個別意見書先下結論。各界應在司法程序尚未完成前，保持理性與克制，尊重法院審理，避免以輿論壓力干預司法獨立。唯有如此，才能確保公司治理與資本市場的健全發展。
更多鏡週刊報導
遭爆料母公司財報異常 新華泰富強調「財務健全」指市場派作梗
質疑8年前舊案重炒背後藏刀 新華泰富：司法不能被當經營權鬥爭工具
新華泰富涉中資案遭檢調搜索、約談 董事、獨董當選人聯合聲明曝光
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 23 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 44 分鐘前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
「關不久放人」沒了！政院修法故意殺人、兒虐判刑超過10年 未來不可假釋
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在社會難以接受下，未來凡是觸犯故意殺人、兒虐嚴重案件，若法院判刑超過10年，將不得假釋，也就是「服刑關不久，再用假釋...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 20 小時前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 2 小時前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 1 天前
大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導民進黨選對會陸續拍板2026縣市長名單，台北市長部分，社民黨北市議員苗博雅被認為是潛在人選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也表態有意爭取。昨（29）日更有媒體點名民進黨立委沈伯洋，指出近期確實有公民團體與民進黨高層接觸。對此，沈伯洋今（30）日也親自做出回應。根據《上報》報導，儘管公民團體於大罷免吞敗，但北市5名藍委一階、二階連署均表現亮眼，使其聲勢依舊未滅，轉為檯面下低調運作。因此，這陣子確實有公民團體相關人士與民進黨高層接觸，探詢沈伯洋參選台北意願，他們也會在徵召區報名截止前推薦沈伯洋，於10月底趕上「報名」末班車。對此，沈伯洋指出，這個消息他是昨天下飛機才看到，對於大家的支持他當然非常感謝；不過，他目前所處的位置，主要就是國防、國安相關立委，且他還有擔任幹部，「所以現在對我最重要的事情，就是把我這份工作做好」。至於是否有人與他接觸了解想法？沈伯洋則回應，「倒是沒有，因為我昨天下飛機後就來立法院了」。原文出處：快新聞／大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要 更多民視新聞報導台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」禁宰、禁運防堵豬瘟延燒！ 花蓮扁食名店受衝擊「今日起休店」恐怖！中國全球通緝「引渡受審」 沈伯洋示警：一般人也有危險民視影音 ・ 21 小時前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
酒駕害2命！ 通緝犯逃美8年終落網 遭押解返台
台北市 / 綜合報導 45歲蔡姓通緝犯，潛逃美國8年後落網，29日返台，這名通緝犯，2016年因與未成年少女進行性交易遭到判刑6個月，2017年更因為酒駕，造成2死11傷重大車禍，這也是他第四度酒駕，同年舉家潛逃美國洛杉磯遭到通緝，刑事局持續會同美國國安單位，終於在今年2月成功逮人，並由美國執法行動遣返局人員押解返台。 三名刑警圍繞在男子身邊，清脆的喀擦聲隨後響起，雙手直接被手銬牢牢銬住，刑警說：「簡單的講我們今天，你過去的行動我們會去做個確認。」一下飛機命運就已經註定，刑警滔滔不決向男子解釋流程，他是涉嫌與未成年少女性交易遭判刑，8年前還酒駕撞死2個人的蔡姓嫌犯，車禍現場一片狼藉，機車碎片散落滿地。2017年3月6日晚間，蔡姓嫌犯酒駕失控衝撞停等區，造成騎機車的一對夫妻死亡，這已經是他第四度酒駕，還遭吊銷駕照一年但他卻再度闖禍，而他其實前科累累，2016年4月他與未成年少女，進行性交易被警方逮到遭判刑6個月，2017年3月他酒駕造成2死11傷，事後卻辯稱煞車失靈不願意負責，同年9月就舉家逃往美國洛杉磯，2018年因屢傳不到遭發布通緝，今年2月3日刑事局與美方，成功在嫌犯位於洛杉磯的住家逮到人，並在10月29日遣返回台，要這逃亡長達8年的通緝犯好好面對司法。據了解蔡姓犯嫌，在當地餐廳打黑工維生，但因為家境良好生活水平其實不差，甚至能夠住高級社區開名車，直到今年川普移民大執法才遭逮，後續甚至找了當地律師聲請政治庇護，想躲過返台。刑事局國際科科長李昆達說：「在今年2月的時候，順利地跟美國的這些執法單位，在洛杉磯逮捕了這個蔡姓犯嫌，那也在昨天(29)的這個晚上，由美方執法人員押解來台，來面對我們台灣的這些司法。」逃亡美國8年最終還是逃不掉，返台面對刑責命運，準備好好面對司法審判。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前