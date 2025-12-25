意識形態治國 社經將續失序

（圖／本報系資料照）

年近歲晚，與來自香港朋友在餐廳吃飯，用廣東話聊天。

鄰桌一家在溫馨共聚，小朋友指著我們問父親：他們說的，為什麼我聽不懂。父親說，他們用的是廣東話，小朋友又問，廣東在那，老爸回答在香港。

聽著，我乍然懵了，馬上瞪大雙眼，盯著父親，怎能對兒子說這種謊話？父親馬上對著我一臉賠罪態度，表示您明白的，這個時代的台灣，不能隨便說大陸的實況，尤其是面對上學的小孩。

我只有一聲嗟嘆。不但政客操弄「在野獨裁」，引來一齣憲政危機，全台經濟本來就毫無起色，原來連民間的噤聲情況，也到了這地步。

美麗島的「美」，何堪再折？反觀對岸南方，海南島12月18日悄然「封關」起航，這個日子，讓人回想到1978年的同一日，中共十一屆三中全會揭幕。

前中共領袖鄧小平就在這天，宣告了轟動全球的改革開放。

這種摸著石頭過河前進的深層次理論，一直跑到現在，成為北京最高發展成強國的指示原則，至今年10月30日獲美國總統川普承認為兩大強國的敘事。

海南島封關，簡單說，即一線放開二線管控，吸引國際資本湧入島上，增值高產值製品，免稅進入大陸，變相成為經濟大戰略，以應付未來極端變化地緣政治，為全球資本硬開一扇新窗戶，建立讓國際資本信服的法治和營商環境，也為未來大陸發展準備一道試驗窗。這形勢下，國際媒體一致叫好，重量級《外交雜誌》最新一期以「中國發動長期經濟戰爭」為題指，「北京的策略要將貿易戰視為一場可持續數十年的大規模博弈。」

國際資本的未來流向，除了讓台灣的經濟下滑加上身分認同混亂，預料來年社會的迷惘人心。這是以意識形態治國的必然後果，讓人又想起對岸當年毛澤東治下影響的香港。

據上月才在台灣落地香港傳奇商人楊向杰傳記、由陶傑執筆的《英氣（下卷）》指，傳記主少年曾在冷戰時代染上紅色因子，並在受到文革牽起波濤的香港六七暴動期間，因派發印有「反英抗暴」字眼被拘捕入獄1年後，成為香港左派的英雄人物，並在圈內大展拳腳。

在陶傑筆下，楊向杰背景是「根正而苗不紅」，依靠入獄和左派報章撰稿的背景，以及廣交結朋的人脈關係，他也跟著國家的開放政策「下海營商」。經過幾度進階營業，終於成為廣東陸資購併美資顯像管的成功牽線人。

這起購併案也是中國企業加入WTO後首宗收購海外公司的案例，也寫入了哈佛大學的商業案例、全球經濟史。

意識形態治國難成，面對如此世道，民眾只有期盼，引領四顧、堅持出海成功。（作者為資深媒體人）